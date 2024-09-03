柯文哲嗆檢調編故事、名嘴分析滿天飛　前檢察官吳宗憲這樣建議

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，2日凌晨3時左右裁定無保請回，今天是柯文哲離開北檢後首受訪，他砲轟，檢方動用所有力量連夜研讀資料要編故事。對此，前檢察官、國民黨立委吳宗憲今（3）日認為，自己沒有看過卷證資料，沒辦法評斷怎樣對錯，他也認為，讓看過資料的檢察官、法官去分析，尊重他們這樣做，這個才是正途。柯文哲上午在家門口受訪時表示，他後來發現檢廉到他家以及辦公室，搜索後帶走硬碟，負面政治就是動用全部國家力量，認真研究柯文哲，他猜昨天沒提抗告，就是在連夜研讀電腦資料，看能不能從裡面找出什麼東西，「對我來講，我坦蕩蕩」，以他在北檢2天的經驗，要從資料拼湊、編故事太容易了。今天是立法院新會期報到日第二天，吳宗憲受訪時被問及此事，他表示，自己沒有看過卷證資料，沒辦法評斷怎樣對錯，電視上名嘴分析，從專業角度來看，這些都是亂分析，讓看過資料的檢察官、法官去分析，尊重他們這樣做，這個才是正途。吳宗憲說，自己只就程序面的部分分析，這是他一直以來的操作，每個個案都這樣操作，「一個人有沒有犯罪，或無保請回代表什麼意思？或羈押後代表什麼意思？這我無法分析，無保請回，就是看法官裁定內容什麼。」吳宗憲也提到，羈押了目的是保全證據，並不是說有罪、無罪，所以要看法官認定羈押必要性是什麼，這是不同層面的事情，羈押與否？無保請回與否？這在法律上是不同層次。