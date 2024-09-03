大谷翔平盜壘成功率「從55％暴增92％」　揭密盜壘心法進化關鍵

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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平在本季瘋狂盜壘，開季至今已經跑出46次盜壘成功，盜壘成功率是驚人的92％，超越傳奇鈴木一朗。談到本季盜壘突破的關鍵，大谷翔平像媒體透露自己的「盜壘論」，他強調與其頻繁嘗試盜壘，他更傾向於慎選機會，已維持較高的成功率，這樣更能替球隊帶來得分機會。今（3）日對陣亞利桑那響尾蛇，大谷翔平以第一棒、指定打擊出賽，單場跑出3次盜壘成功，本季盜壘次數提升至46次盜壘，外加累計44支全壘打，距離大聯盟史上首次「45轟45盜」僅差1轟，甚至有望挑戰「50轟50盜」。大谷翔平在本季專注於打擊的同時，盜壘次數也顯著增加，遠超過他在2021年創下的個人單季最佳的26次盜壘成功。大谷表示：「我認為推進壘包是非常重要的，但我更傾向於適量嘗試，並保持高成功率，而非頻頻嘗試而導致失敗。」大谷指出，「我認為盜壘能轉化為得分，這對我來說能帶來自信。當後面的打者能夠將我送回本壘時，我會更加積極地嘗試盜壘。」對於此戰對左投的3次盜壘成功，大谷表示：「我並不覺得對上左投或右投有什麼難度，綜合考量後，如果我覺得有機會成功就會去嘗試，如果這能為球隊帶來勝利，我會感到很開心。」根據統計，大谷翔平在過去幾年中的盜壘成功率持續提升，從最低的55％到今年達到92%的高成功率，寫下自2018年赴美挑戰大聯盟以來的生涯新高。以下為大谷生涯每季盜壘成功率：2018年: 71%（10次盜壘 - 4次失敗）2019年: 80%（12次盜壘 - 3次失敗）2020年: 87%（7次盜壘 - 1次失敗）2021年: 72%（26次盜壘 - 10次失敗）2022年: 55%（11次盜壘 - 9次失敗）2023年: 77%（20次盜壘 - 6次失敗）2024年: 92%（46次盜壘 - 4次失敗）