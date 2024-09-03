音檔曝光！傳吳東亮滲透新光金董事會　吳東亮：是盜錄、是偽造

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新光金董事會8月份通過和台新金合併案，預計10月9日舉行股東臨時會討論，豈料合併案卻傳出內鬼風波，遭爆是「假合意合併」，涉及背信等罪，有股東認為新光金早被台新金董座吳東亮滲透，憤而提告。台北地檢署接獲音檔檢舉、開始偵辦。而針對這個錄音檔，吳東亮也回應一切都是盜錄，是偽造，不承認有這些事。根據《鏡週刊》報導，台新金董座吳東亮是「嘉浩股份有限公司」指派到台新金控擔任董事長，彭雪芬則是「嘉浩股份有限公司」指派到新勝公司擔任董事，新勝公司則獨資成立新柏公司，新勝及新柏共持有新光金3.006%股票，後續新柏再指派魏寶生、吳東明及洪士琪與林敦仁等4人到新光金擔任董事，換句話說，吳東亮和彭雪芬夫婦透過「嘉浩股份有限公司」同時控制台新金及新光金，明顯違反「金金分離」原則。去年8月舉行股東會時，非新勝公司董事的吳東亮卻在場，有股東詢問新勝如何選派魏寶生等4名董事進新光金時，新勝的股東也是新柏公司董事長的吳東勝表示：「是也麻煩台新那邊幫忙大家來研究」，不過話還沒說完，吳東亮就急表示「與台新無關啦，是我個人啦，我是大股東的身分。」知情人士透露，雖然吳東亮強調指派董事到新光金與台新金無關，但他承認新光金的法人董事是他個人決定。而目前台北地檢署已接獲相關錄音檔。台北地檢署接獲檢舉，現台新金董董座吳東亮親口承認新光金4董事是他指派，因此新光金當時才接受台新金開出比中信金更差的條件合併，嚴重損及新光金股東權益。錄音檔也曝光成為關鍵鐵證。而針對這個錄音檔，吳東亮表示：「整件事情完全合法，完全沒有問題！都是有心人放話在造謠抹黑，我們也會提出最嚴厲的法律懲罰。」不承認有這件事。在場記者也提問：「這個錄音檔是假的嗎？」吳東亮回應：「音檔是被盜錄，偽造剪接，那是很多的會議，根本就不應該錄的。」吳東亮也表示，他們所有的動作，不管股東權的行使、不管新新併的手續、不管「金金分離」政府的要求，他們一切都以最高的水準在行事，表示這一切都是誣告。