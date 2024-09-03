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高雄國賓飯店改建案容積率達1142％　陳其邁：會嚴加審查

記者郭凱杰／高雄報導

▲高雄國賓飯店改建案的容積率1142.4％引發外界關注，市長陳其邁今天表示，該案還必須經過都市設計審議委員會等專業的機構，市府會嚴加審查。（圖／高市府提供）
▲高雄國賓飯店改建案的容積率1142.4％引發外界關注，市長陳其邁今天表示，該案還必須經過都市設計審議委員會等專業的機構，市府會嚴加審查。（圖／高市府提供）
高雄國賓飯店改建案的容積率1142.4％引發外界關注，市長陳其邁今(3)日表示，樓層高的大樓必須經過都市設計審議委員會，且對於容積或者是建蔽率的一些審查之外，最重要像這種樓層比較高的大樓，都還必須經過都市設計審議委員會、交通的衝擊評估以及環境影響評估等專業的機構來進行審查，市府會嚴加審查。

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陳其邁今天上午在主持市政會議前針對有議員提到容積屬公共財，高雄市內許多建築容積率本來就高，加上獎勵容積，建築物高度會更高，市區環境、周遭設施是否能夠承受，做出上述表示。

陳其邁指出，包括在整個都市計畫裡面，整體包括通盤檢討來試算說在哪一個區域，哪一些條件之下，它容積應該要多少。政府也有相關機制，如都更、危老或綠建築等事項也有不同評定標準，會整體看容積率多少，做通盤檢討。

陳其邁也認為，不僅只有容積，建蔽率也是一項考量因素，再加上交評、環評及都市設計審議的審查，經過這些審查程序才能取到建照。

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