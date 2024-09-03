基隆市長謝國樑罷免案投票資訊出爐！挺罷、反罷理由一次看

基隆市長謝國樑罷免案在即，中選會今（3）日公布罷免案相關資訊，投票日期為10月13日，投票時間是上午8時至下午4時，投票地點則是基隆市各投票所，其中，罷免理由書、答辯書也曝光，挺罷方主張五大理由，包含認為謝國樑當選後沒落實政見、身為民選地方首長卻忽視民意等；反罷方則提出四大答辯理由，包含東岸商場產權司法訴訟四連勝、逐步推動落實亞洲最有愛城市等。
中選會今天公布公布罷免案相關資訊，投票日期為10月13日，投票時間是上午8時至下午4時，投票地點則是基隆市各投票所。罷免活動期間起、止日期，則是10月3日至10月12日，每日上午7時至下午10時。
罷免理由書中，點出五大理由，包含「謝國樑市長違背誠信原則，選前多次於公開場合發表自身政見，當選後不但不落實，還不斷偷換概念」，像是青年公益電動機車方案、染疫慰問金、基隆捷運；「謝國樑市長身為法學碩士卻知法犯法，不顧台灣為一民主法治社會」，像是深夜強闖基隆東岸商場、二信中學師生共同助選。
罷免理由書續指，「市政僅憑謝國樑市長個人之意，未經過審慎規劃，只對基隆帶來傷害」，像是超跑嘉年華、國門摩天輪、中小聯運游泳賽事取消甲乙組、垃圾飛灰運去高雄、文化中心草皮、欲撤銷觀光行銷處，改為兒童及少年事務處；「謝國樑市長市政滿意度調查全國吊車尾，卻完全不見改進」、「謝國樑市長身為民選地方首長卻忽視民意，不願與市民溝通」。
罷免答辯書中，提出四大答辯，包含「堅持守護東岸商場產權，司法訴訟與行政審議已獲四連勝」，包含大日公司提起民事訴訟、NET聲請民事假處分、NET聲請行政假處分、NET向財政部提出申訴都敗訴或駁回；「加速汰換老舊大型公車，響應2030公車電動化目標」。
罷免答辯書續指，「一步一腳印，逐步推動落實亞洲最有愛城市」，推出乾淨家園與寧靜街坊專案、行人友善政策、實施騎樓整平計畫，兌現公益青年電動機車方案政見，以及一區一室內兒童樂園、建置線上健康照護平台、打造北台灣音樂城市，最後則是重視城市美學，展現城市風貌；「提升罷免案投票率，才是真正體現民主的價值」。
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罷免理由書中，點出五大理由，包含「謝國樑市長違背誠信原則，選前多次於公開場合發表自身政見，當選後不但不落實，還不斷偷換概念」，像是青年公益電動機車方案、染疫慰問金、基隆捷運；「謝國樑市長身為法學碩士卻知法犯法，不顧台灣為一民主法治社會」，像是深夜強闖基隆東岸商場、二信中學師生共同助選。
罷免理由書續指，「市政僅憑謝國樑市長個人之意，未經過審慎規劃，只對基隆帶來傷害」，像是超跑嘉年華、國門摩天輪、中小聯運游泳賽事取消甲乙組、垃圾飛灰運去高雄、文化中心草皮、欲撤銷觀光行銷處，改為兒童及少年事務處；「謝國樑市長市政滿意度調查全國吊車尾，卻完全不見改進」、「謝國樑市長身為民選地方首長卻忽視民意，不願與市民溝通」。
罷免答辯書中，提出四大答辯，包含「堅持守護東岸商場產權，司法訴訟與行政審議已獲四連勝」，包含大日公司提起民事訴訟、NET聲請民事假處分、NET聲請行政假處分、NET向財政部提出申訴都敗訴或駁回；「加速汰換老舊大型公車，響應2030公車電動化目標」。
罷免答辯書續指，「一步一腳印，逐步推動落實亞洲最有愛城市」，推出乾淨家園與寧靜街坊專案、行人友善政策、實施騎樓整平計畫，兌現公益青年電動機車方案政見，以及一區一室內兒童樂園、建置線上健康照護平台、打造北台灣音樂城市，最後則是重視城市美學，展現城市風貌；「提升罷免案投票率，才是真正體現民主的價值」。