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多名學生染血倒地！中國山東驚傳汽車衝撞校門人群　慘況曝光

國際中心蔡姍伶／綜合報導

▲山東省泰安市東平縣一所中學門口，3日清晨7點發生嚴重交通事故，多名學生、家長被車衝撞受傷。（圖／翻攝自微博）
▲山東省泰安市東平縣一所中學門口，3日清晨7點發生嚴重交通事故，多名學生、家長被車衝撞受傷。（圖／翻攝自微博）
山東省泰安市東平縣一所中學門口，3日清晨7點發生嚴重交通事故，一輛接送學生的巴士，不知何故衝進路邊人群，截至3日中午，已知共造成11人死亡（家長6人、學生5人）、1人重傷。

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綜合中媒報導，事發於東平縣佛山中學附近路上，肇事車輛撞向行人，當地正緊急將傷者送醫救治，肇事司機已被控制。

報導指出，網上流傳多段現場影片，可看見多名學生倒臥在血泊中，被撞者還包括家長。

▲（圖／翻攝自微博）
▲網傳路邊傷者。（圖／翻攝自微博）
有中國民眾在網路上表示，正逢新生開學日，路邊全是學生和家長，車輛直接衝著人群過去，很怕又是一起報復社會的案例。

中媒《南方日報》聯繫到東平縣委宣傳部，工作人員表示「不清楚具體情況，下午會發布情況通報，並召開新聞發布會」，東平縣人民醫院和東平縣中醫院都派出救護車趕往現場，表示目前傷者正在救治中，一切以官方通報為準。

▲（圖／翻攝自微博）
▲有學生疑似被卡在肇事車輛底下。（圖／翻攝自微博）

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