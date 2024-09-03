民進黨幫北檢發言遭轟爆急刪文！黃國昌狠酸：大哥幫小弟回答問題

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民眾黨主席柯文哲因台北市長任內被指控圖利京華城日前遭到聲押，台北地院昨日裁定無保請回。不過，民進黨昨晚以「民眾黨沒說的真相」為題發出系列圖文，說明京華城案相關爭議，但擅自幫台北地檢署發言卻遭到網友轟爆，趕緊刪文。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（3）日狠酸，「大哥幫小弟回答問題」，呼籲民進黨主席賴清德要說清楚、講明白。民眾黨團今日上午舉行記者會，報告第十一屆第二會期優先法案，會後媒體詢問民進黨幫北檢發言，卻遭到砲轟後急刪文，黃國昌回應表示，北檢從第一時間清晨違法搜索民眾黨中央黨部，超出搜索票範圍，還公然說謊，到現在北檢還沒跟台灣社會說清楚講明白，結果竟然民進黨急著幫北檢發言。黃國昌說，台北地檢署是幫民進黨執行意志的小弟，當小弟沒辦法回答問題時，由後面的老大哥、民進黨中央黨部來說話，但最嚴肅的事請賴清德出來說清楚講明白，民進黨跟北檢如此水乳交融的結合關係，就是賴清德要推動的司法改革嗎？這是賴清德主席兼賴清德總統送給台灣司法改革的第一份大禮嗎？黃國昌進一步說，從柯文哲無保請回，他們詳閱了台北地方法院的裁定，印證了他們一開始所說從搜索到當庭逮捕，根本沒有充足具體的事證，整整搞了70小時、兵分48路大搜索，結果什麼都沒有，從抗告都拖拖拉拉印證兩件事，第一，一開始整件事就沒有急迫性，第二，檢方手上什麼證據都沒有，「你們到底在幹什麼？刑事偵查程序是可以讓你們這樣胡亂的拿來用來踐踏人權？」請北檢嚴肅說明面對，若無法面對，恐怕法務部長、檢察總長要出來說明面對。