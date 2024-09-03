《角頭》挨轟「8+9電影」？被罵教壞小孩　監製喊冤：都限制級了

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▲《角頭》的定位本就為限制級，劇情也不是拍攝給特定族群看的，監製張威縯表示不解，認為戲院方面已經嚴格控管入場觀眾的年齡問題，為何還有會教壞小孩一說。（圖／角頭文創 - GATAO MOVIE 臉書）

▲《角頭－大橋頭》講述由王陽明（左三）飾演的「麥可哥」帶著道上的兄弟們做起賣藥的毒品生意，上映短短三週已突破1.75億台幣的票房。（圖／角頭文創 - GATAO MOVIE 臉書）

台灣黑道電影《角頭－大橋頭》上映短短3週，票房突破1.75億台幣，成為今年最賣座的國片之一。不過，《角頭》系列電影由於牽涉黑道、毒品、鬥毆等問題，常常被冠上「8+9電影」、「教壞小孩子」的偏見。監製張威縯見此也無奈喊冤，表示該片為限制級，戲院方面都會核查年齡，更直言來觀影的既然都是成年人，難道不能自己作主嗎？為宣傳新作《角頭－大橋頭》，劇組演員們北中南跑透透開試映會，談到「《角頭》是8+9電影」一事，張威縯不解反問：「都是成年人了，不能自己作主嗎？」同時，他也坦言在試映會中看到許多未成年被擋在戲院外，似乎相當不解戲院方面已經嚴格控管入場觀眾的年齡問題，為何還有會教壞小孩一說。此外，《角頭》的定位本就是框在限制級的行列內，劇情也不是拍攝給特定族群看的，張威縯還分享：「比起黑道火拼，情感能否打動觀眾才是最重要的」，闡述自己的拍片心聲。出演過《角頭》第一部的藝人小馬（倪子鈞）談到《角頭》是否會對孩子造成影響時，早已為人父的他認為，凡事應從另一個角度看待，如果一件事存在色情、暴力的議題，教育子女明辨是非對錯才是父母的功課，與其抵制受眾本就不是未成年人的電影，幫助孩子做正確的選擇才是重中之重。《角頭－大橋頭》是《角頭》系列的第4部作品，也是《角頭—浪流連》的續集兼前傳，講述由王陽明飾演的「麥可哥」帶著道上的兄弟們做起賣藥的毒品生意。《角頭》系列上映後，每部續作都創下自身票房佳績，大受歡迎的《角頭》預計年底還會推出電影衍生影集。