柯文哲無保請回　學者曝塑造1形象：民眾黨可能滿血大復活

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，經過2天漫長訊問過程，台北地院在2日凌晨3時左右裁定無保請回，北檢將提抗告。中國文化大學廣告學系專任教授鈕則勳認為，柯文哲無保請回之後，反而行塑了「受害者」的形象，並直言柯文哲若建構「抗綠第一品牌」的定位，不僅不會泡沫化，反而可能侵蝕國民黨的票盤。柯文哲近日爭議不少，除京華城案外，黨內亂帳風波以及花4300萬選舉補助款買商辦，都成為矚目焦點。日本學者小笠原指出，民眾黨只剩10%的鐵粉，在2026年的選舉，恐怕又是藍綠對決，民眾黨可能遭到邊緣化。不過鈕則勳則在臉書發文指出，柯文哲無保請回之後，反而行塑了「受害者」的形象，更可以獲取「受害者症候群」的紅利，且柯文哲日前檢廉搜索4個小時後嗆聲執政者，對於無保請回也猛批檢方極盡壓迫，「柯P拉開了攻擊軸線後，民眾黨立委也順勢加大攻擊力道，已經擺出了絕地大反攻的企圖心。」鈕則勳表示，如果柯文哲與民眾黨順勢建構了「抗綠第一品牌」的定位，說不定真的能夠「滿血大復活」，不僅民眾黨不會泡沫化，反而更可能侵蝕到國民黨的票盤，畢竟國民黨在近期接連的政治議題上，除了沒有清晰的戰略設定外，更某程度的陷在綠軍所設定的戰場中，而沒有反守為攻的良策，「柯P與白軍立委只要卯起來猛攻執政黨，或者呼應他們指稱政治迫害的軸線！在印象上他們『打綠』的印記就會比藍軍要強得多。」鈕則勳認為，特別是國民黨現今在打柯與助柯、藍白合與藍白分的議題上，黨內分歧程度頗高的情況之下，柯文哲與民眾黨順勢襲奪國民黨抗綠大旗，當然是頗佳的時機。