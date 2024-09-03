愷樂當小三卻受到一片祝福？粉絲點出關鍵：她更像受害者

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▲羅志祥（右）與周揚青（右圖左一）認愛以前，與愷樂（左）傳了多年緋聞。（圖／取自愷樂臉書、周揚青微博）

▲愷樂神隱4年後突在社群分享超音波照，網友一片祝福。（圖／愷樂IG）

愷樂（蝴蝶姐姐）在2020年被捲入羅志祥和周揚青的感情風波，從此一切演藝活動停擺、神隱4年，期間有許多聲音希望她能夠復出，為何明明是小三卻有大票人力挺？網友分析：「愷樂更像受害者」。當時正宮周揚青公開發文怒批：「羅志祥和旗下女藝人有不正當關係」，直指愷樂就是插足感情的第三者，還諷刺要她去檢查性病，愷樂發文道歉後，4年來只有好友黃鴻升過世時發布了一篇悼念文，完全消失在螢光幕前，連演藝圈好友都沒什麼聯絡，相當低調。然而身為事件男主角的羅志祥卻在隔年就復出重返演藝圈，讓很多人不滿「為什麼只有男生可以重新活動？」愷樂從兒童節目轉戰演藝圈後，簽到羅志祥旗下，兩人雖都以老闆員工、兄妹相稱，但緋聞傳了好幾年，愷樂一度被默認是羅志祥背後的女人。2014年羅志祥、周揚青戀情曝光後，愷樂也曾在節目上被逼問：「是不是很難過？」大眾普遍認為早在羅志祥認識周揚青前，就和愷樂關係匪淺，在這段三角戀情中，按照時間來算愷樂在先、正宮周揚青在後。雖然愷樂沒有名份但還是傻傻地跟著羅志祥，又因為工作上的恩情，這段關係直到羅志祥認愛別人後也沒有了斷。沒想到在事件後羅志祥卻火速切割愷樂，讓她感到非常崩潰，因此多數人對於愷樂的遭遇感到心疼，認為比起「加害者」，她其實更像一個「受害者」。不光是台灣人，連微博上的中國大陸網友都坦言對她有些不忍苛責。如今愷樂宣布懷孕，她的Threads上一片恭喜，都充滿了希望她能幸福的留言。