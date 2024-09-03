「詹帥」詹智堯傳秘婚前體育主播　徐莉婷曾曬婚紗照甜喊：我願意

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▲徐莉婷今年3月在Threads上曬出婚禮側拍照，甜蜜寫下：「Yes，I do！」不過男方未露臉。（圖／徐莉婷Threads）

▲徐莉婷PO出的卡通版婚紗照中，男方與外型與詹智堯十分相像。（圖／徐莉婷Threads）

▲詹智堯（右）與徐莉婷（左）的戀情十分低調，不過從2人的社群上可發現今年初他們都曾到日本旅遊。（圖／詹智堯、徐莉婷IG）

▲詹智堯過去曾正妹空姐林佩瑤交往長達14年，不過卻因婚姻理念不同而分手。（圖／林佩瑤IG）

人氣職棒球星詹智堯球技出色加上有一張帥氣臉龐，被球迷封為「詹帥」，2022年光榮引退，他卸任球員身分後，目前在富邦悍將擔任中外野教練。詹智堯曾與華航「最美空姐」林佩瑤愛情長跑14年，但最終分手收場，之後詹智堯就幾乎沒有傳出緋聞。今（3）日有媒體爆出，詹智堯其實在今年初已悄悄結婚，而對象竟是前體育主播徐莉婷。據《時報周刊CTWANT》報導，詹智堯早在今年初就與前體育主播徐莉婷結婚，而女方的Threads上在今年3月初有發出1張婚禮側拍照，甜蜜寫下：「總是說不會結婚的我，遇見了讓我願意說『Yes，I do！』的人。」雖然徐莉婷發出的合照中，始終沒有讓男生露臉，不過從2人的社群平台上還是可以發現一些蛛絲馬跡。例如今年初他們都曾曬出到日本旅遊的照片、徐莉婷PO出的卡通版婚紗照，男方也與詹智堯十分相像。除此之外，徐莉婷曾在社群上分享了老公的貼心舉動，文中提到某天原要與老公吃晚餐，但因老公工作延遲而取消，不過她開心表示：「摩羯的浪漫就是一上車送我一大束花，然後說『怕別人有，妳沒有，會哭』！」而詹智堯的星座剛好就是摩羯座。詹智堯過去曾與選秀節目「星光大道」出道的正妹空姐林佩瑤愛情長跑14年，2人自高中時期就開始交往，原以為2人會順利步入禮堂，沒想到2017年林佩瑤透露因彼此對於婚事沒有共識，因此決定分手，不過2人依然維持朋友關係，當時消息一出也震驚許多球迷。