中秋節「今年一堆人突不烤肉了」！眾揭真實敗筆：全部被它拖下水

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▲網友發現今年中秋節因為沒有連假的關係，導致很多人都無法進行烤肉，玩得不盡興。（示意圖／Pixabay ）

▲去年因為被反應補班太多，行政院人事總處拍板今年2024行事曆，3天以上連假剩下4個，導致中秋、國慶都沒連假。（圖/NOWnews製作）

▲今年台北河濱公園開放時間縮短為2日，不少民眾擔心到時候卡不到位。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

▲如果今年要前往河堤烤肉區的民眾，要記得不要隨地丟垃圾，也要遵守相關規定，以免受罰。（示意圖／翻攝自Pixabay）

中秋節這個月即將到來，每到這個時候，親朋好友就會開始預約烤肉的行程，也讓戶外烤肉成為台灣中秋節的獨有標配文化。不過，近幾年不難發現，越來越少人會在中秋節進行戶外烤肉活動，尤其在今年，你收到好友烤肉的邀約了嗎？有網友在PTT貼文指出、「查了行事曆才發現今年中秋節沒有連假，貼文一出，不少網友紛紛回應「、「上一天班放一天班，10月還要再來一次呢」、「三大假日沒有連假真的有夠離譜，今年真的不烤肉了。」然而會造成今年中秋節只有禮拜二當天可以放假、沒有連假的緣故，，在社群媒體引起廣大討論，而2025年的行事曆雖然看上去很漂亮，但那僅是因為2025年的國定假日都剛好是週一、週五，因此看上去像是有連假一樣，以台北來說，每年中秋節都會開放北市河濱公園給民眾烤肉，通常都是中秋連續假期前一天下午5時至中秋連假結束晚上12時止，民眾每年中秋節都非常期待，大佳河濱公園：10號門旁高速公路橋下廣場華中河濱公園：華中橋下自行車道北側橋孔指定區道南河濱公園：左岸恆光橋越堤坡道下圓形廣場成美右岸河濱公園：麥帥一橋堤外河岸邊廣場大佳河濱大直橋下鹿角溪原住民主題部落公園中山橋原住民族主題園區八里文化公園陽光橋下右岸萊茵公園光復賞鳥河濱公園福和橋下永和公園水利處也提醒，河濱公園內從事烤肉、野炊則應遵守規定僅能在河濱公園指定的區域和時段，