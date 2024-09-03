中秋節「今年一堆人突不烤肉了」！眾揭真實敗筆：全部被它拖下水

中秋節這個月即將到來，每到這個時候，親朋好友就會開始預約烤肉的行程，也讓戶外烤肉成為台灣中秋節的獨有標配文化。不過，近幾年不難發現，越來越少人會在中秋節進行戶外烤肉活動，尤其在今年，你收到好友烤肉的邀約了嗎？就有網友討論「今年中秋節肯定沒什麼人烤肉」，其最大的敗筆就在於「中秋連假被取消了」，引起廣大迴響。
有網友在PTT貼文指出「中秋節貴為三大節之一，連高速公路都單一費率了，結果今年竟然沒有連假，適合跟朋友喝酒烤肉到天明的日子就這樣沒了，連烤肉都不想烤了」、「查了行事曆才發現今年中秋節沒有連假，而且中秋節是在禮拜二，隔天要上班沒辦法喝酒啊，怎麼中秋節會搞到沒有連假勒？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「就有一群人高喊要連假自己請特休啊，把全部人都拖下水了」、「還不是你各位一直吵補班很累，害我今年烤肉也泡湯」、「本來都會去河濱烤肉啊，剩下一天要怎麼烤」、「說真的反過來，不想補班為什麼不自己請假，真的麻煩死了」、「上一天班放一天班，10月還要再來一次呢」、「三大假日沒有連假真的有夠離譜，今年真的不烤肉了。」
2023年剛好補班太多被抱怨！行政院人事處改革不補班了
然而會造成今年中秋節只有禮拜二當天可以放假、沒有連假的緣故，就回歸到2023年初因為一、二月短短一個月的時間就補班3次，民怨四起，大票人主張「想要連假自己請特休」，在社群媒體引起廣大討論，結果行政院人事處在2023年中公布今年行事曆時，除了春節補班之外，其他全部彈性調整都取消。
也因為這樣的調整，今年的中秋節（二）、國慶日（四）因此都沒有連假可以放，而2025年的行事曆雖然看上去很漂亮，但那僅是因為2025年的國定假日都剛好是週一、週五，因此看上去像是有連假一樣，如果未來行政院人事處沒有將補班調整回常態，那未來幾年還是會遇到今年的狀況，且不只是中秋、國慶，其他節日也可能會遇到這種斷層假期。
中秋節烤肉「沒連假很有影響」！5天縮成2天熱鬧程度大減
以台北來說，每年中秋節都會開放北市河濱公園給民眾烤肉，通常都是中秋連續假期前一天下午5時至中秋連假結束晚上12時止，民眾每年中秋節都非常期待，不過今年因為沒有連假，北市水利處表示，今年開放時間從9月16日（一）下午5時至9月17日（二）晚上12時，從過去的4天、5天變成剩下2天，不少人也害怕過去5天就已經很難搶位，今年縮短至2天，恐怕只會更擠。
🟡台北市中秋節烤肉開放區域
📍大佳河濱公園：10號門旁高速公路橋下廣場
📍華中河濱公園：華中橋下自行車道北側橋孔指定區
📍道南河濱公園：左岸恆光橋越堤坡道下圓形廣場
📍成美右岸河濱公園：麥帥一橋堤外河岸邊廣場
📍大佳河濱大直橋下
🟡新北市中秋節烤肉開放區域
📍鹿角溪原住民主題部落公園
📍中山橋原住民族主題園區
📍八里文化公園
📍陽光橋下右岸萊茵公園
📍光復賞鳥河濱公園
📍福和橋下永和公園
水利處也提醒，河濱公園內從事烤肉、野炊則應遵守規定僅能在河濱公園指定的區域和時段，若發現民眾違規燃放爆竹煙火，巡查人員將會直接取締，另外在未開放的地點和時間烤肉、野炊，巡查人員將會依「台北市公園管理自治條例」直接取締，按違規次數及情節開罰每次新台幣2400元至6000元；若隨地拋棄烤肉器具或垃圾等，也將移送環保單位依《廢棄物清理法》處1200元以上至6000元以下罰緩。
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貼文一出，不少網友紛紛回應「就有一群人高喊要連假自己請特休啊，把全部人都拖下水了」、「還不是你各位一直吵補班很累，害我今年烤肉也泡湯」、「本來都會去河濱烤肉啊，剩下一天要怎麼烤」、「說真的反過來，不想補班為什麼不自己請假，真的麻煩死了」、「上一天班放一天班，10月還要再來一次呢」、「三大假日沒有連假真的有夠離譜，今年真的不烤肉了。」
2023年剛好補班太多被抱怨！行政院人事處改革不補班了
然而會造成今年中秋節只有禮拜二當天可以放假、沒有連假的緣故，就回歸到2023年初因為一、二月短短一個月的時間就補班3次，民怨四起，大票人主張「想要連假自己請特休」，在社群媒體引起廣大討論，結果行政院人事處在2023年中公布今年行事曆時，除了春節補班之外，其他全部彈性調整都取消。
也因為這樣的調整，今年的中秋節（二）、國慶日（四）因此都沒有連假可以放，而2025年的行事曆雖然看上去很漂亮，但那僅是因為2025年的國定假日都剛好是週一、週五，因此看上去像是有連假一樣，如果未來行政院人事處沒有將補班調整回常態，那未來幾年還是會遇到今年的狀況，且不只是中秋、國慶，其他節日也可能會遇到這種斷層假期。
中秋節烤肉「沒連假很有影響」！5天縮成2天熱鬧程度大減
以台北來說，每年中秋節都會開放北市河濱公園給民眾烤肉，通常都是中秋連續假期前一天下午5時至中秋連假結束晚上12時止，民眾每年中秋節都非常期待，不過今年因為沒有連假，北市水利處表示，今年開放時間從9月16日（一）下午5時至9月17日（二）晚上12時，從過去的4天、5天變成剩下2天，不少人也害怕過去5天就已經很難搶位，今年縮短至2天，恐怕只會更擠。
🟡台北市中秋節烤肉開放區域
📍大佳河濱公園：10號門旁高速公路橋下廣場
📍華中河濱公園：華中橋下自行車道北側橋孔指定區
📍道南河濱公園：左岸恆光橋越堤坡道下圓形廣場
📍成美右岸河濱公園：麥帥一橋堤外河岸邊廣場
📍大佳河濱大直橋下
🟡新北市中秋節烤肉開放區域
📍鹿角溪原住民主題部落公園
📍中山橋原住民族主題園區
📍八里文化公園
📍陽光橋下右岸萊茵公園
📍光復賞鳥河濱公園
📍福和橋下永和公園
水利處也提醒，河濱公園內從事烤肉、野炊則應遵守規定僅能在河濱公園指定的區域和時段，若發現民眾違規燃放爆竹煙火，巡查人員將會直接取締，另外在未開放的地點和時間烤肉、野炊，巡查人員將會依「台北市公園管理自治條例」直接取締，按違規次數及情節開罰每次新台幣2400元至6000元；若隨地拋棄烤肉器具或垃圾等，也將移送環保單位依《廢棄物清理法》處1200元以上至6000元以下罰緩。