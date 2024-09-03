投資激增！越南2024年經濟表現亮眼　FDI總額超過43億美元

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▲多家國際企業加大對越南的投資。圖為富士康的工廠。（圖／美聯社／達志影像）

越南有利的商業環境、政府優惠政策和充滿活力的勞動力市場推動了2024年越南外國直接投資額（FDI）的激增，今年數個月已吸引逾42.9億美元的資金，比去年同期增長38.6%。越南財經媒體《Vietnam Briefing》報導，除了歐美、韓日加強投資越南，中國企業正在大幅增加在越南的投資，包括擴大業務或將生產線轉移到越南。這一趨勢在高科技、電子和汽車產業尤為明顯，這些產業對製造業人才的需求年增10%。流入越南的外國直接投資不僅限於傳統產業，例如富士康已投資3.83億美元在北寧省新建電路板工廠，而KCN越南公司正在海防市開發設施，這些發展凸顯了越南在全球供應鏈中日益重要的角色及其作為製造中心的吸引力。分析師認為投資越南的吸引力在於越南位於東南亞的中心位置，是通往擁有超過 6.5 億人口的東南亞市場的門戶。越南毗鄰中國、寮國和柬埔寨等主要經濟體，可以無縫進入這個廣闊的市場，使其成為有吸引力的貿易和投資中心。此外，越南漫長的海岸線和深水港口鞏固了其作為海運樞紐的地位，促進了貨物的高效進出口，並降低了外國企業的物流成本。另一方面，越南年輕勞動人口眾多，這意味著可以用具有競爭力和相對低廉的工資獲得生產人力，並且越南政府也加強教育經費，期望未來能出現更多理科人才。