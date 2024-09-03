民進黨「幫北檢」辯護柯文哲案挨轟　藍大酸：請繼續當北檢發言人

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，經過2天漫長訊問，台北地院2日凌晨將他無保請回，民進黨在臉書貼文，標題為「民眾黨沒說的真相！胡亂指控司法 企圖混淆視聽」，沒想到貼文一出，引來大批網友狂酸，隨後趕緊刪除貼文。對此，國民黨也在臉書大酸，民進黨別急著刪文，請繼續幫澄清：無關鍵事證聲押柯文哲；誤導外界邵琇佩畏罪潛逃；透過親綠媒體放話引導輿論走向。最懂北檢訴訟策略的黨，以上是否聽黨指揮？急，在線等；期待最懂北檢策略的黨，繼續當北檢發言人。民進黨臉書針對柯文哲案做圖卡PO文，卻被質疑是擅自幫台北地檢署發言，有網友就問，「真相是什麼？當事人都還不知道，民進黨卻先知道，是否黨國不分？」民進黨貼文引來大批網友狂酸，隨後趕緊刪除貼文，並說明有關上篇文章，提及近期重大法律案件爭議說明。文章與圖卡內容皆取自相關單位官方聲明稿，用意旨在提供法律常識見解，然經討論後，確有讓人不當聯想之疑慮，故予以刪除。對此，國民黨也在臉書大酸，民進黨別急著刪文，請繼續幫澄清：無關鍵事證聲押柯文哲；誤導外界邵琇佩畏罪潛逃；透過親綠媒體放話引導輿論走向。最懂北檢訴訟策略的黨，以上是否聽黨指揮？急，在線等。