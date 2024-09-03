一個台灣2種天氣！摩羯颱風「今晚雨彈開掃」　本週降雨趨勢出爐

摩羯颱風（國際命名：YAGI，菲律賓提供）雖然在南邊移動，離台灣有段距離，不過中央氣象署技正伍婉華提醒，颱風外圍環流還是會從今晚至週四（9/3至9/5）影響台灣，「東半部下雨、西半部悶熱」；週末低壓帶影響，水氣更多，轉為全台有雨，民眾請持續留意最新天氣預報內容。
摩羯颱風沒來不能鬆懈 外圍環流影響曝光
伍婉華說明，摩羯颱風在今天清晨已經來到南海，目前路徑朝海南島移動，強度準備提升，有變成中度颱風的機會，摩羯颱風外圍環流今晚起影響台灣到週四，迎風面的東半部、恆春半島、北海岸會出現斷斷續續的雨勢，而颱風替台灣帶來東風，背風面的西半部在東風沉降後，天氣悶熱晴到多雲，但高溫炎熱，要留意攝氏37度以上氣溫。
週末低壓帶影響全台有雨！下個颱風生成需要關注
伍婉華指出，週五（9/6）摩羯颱風遠離台灣，但水氣仍較多，南台灣有局部短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢，東半部有局部短暫陣雨，北台灣多雲，午後有局部短暫雷陣雨。週六至下週一（9/7至9/9）受低壓帶影響，南部及東半部有短暫陣雨，其它地區午後雷陣雨為主，降雨範圍偏廣。
天氣風險公司氣象部經理吳聖宇補充，週五後天氣變數較多，摩羯颱風過後，整體低壓帶仍持續活躍，預估在台灣以東可能會有「新的擾動發展」的機會，雖然不會馬上影響台灣，不過台灣位於低壓帶內，熱對流雷雨有機會比較旺盛，要留意局部較大雨勢發生的可能性，後續新的低壓擾動的發展變化也很值得注意，一直到下週天氣的變動性都很大。
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伍婉華說明，摩羯颱風在今天清晨已經來到南海，目前路徑朝海南島移動，強度準備提升，有變成中度颱風的機會，摩羯颱風外圍環流今晚起影響台灣到週四，迎風面的東半部、恆春半島、北海岸會出現斷斷續續的雨勢，而颱風替台灣帶來東風，背風面的西半部在東風沉降後，天氣悶熱晴到多雲，但高溫炎熱，要留意攝氏37度以上氣溫。
週末低壓帶影響全台有雨！下個颱風生成需要關注
伍婉華指出，週五（9/6）摩羯颱風遠離台灣，但水氣仍較多，南台灣有局部短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢，東半部有局部短暫陣雨，北台灣多雲，午後有局部短暫雷陣雨。週六至下週一（9/7至9/9）受低壓帶影響，南部及東半部有短暫陣雨，其它地區午後雷陣雨為主，降雨範圍偏廣。
天氣風險公司氣象部經理吳聖宇補充，週五後天氣變數較多，摩羯颱風過後，整體低壓帶仍持續活躍，預估在台灣以東可能會有「新的擾動發展」的機會，雖然不會馬上影響台灣，不過台灣位於低壓帶內，熱對流雷雨有機會比較旺盛，要留意局部較大雨勢發生的可能性，後續新的低壓擾動的發展變化也很值得注意，一直到下週天氣的變動性都很大。