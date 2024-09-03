一個台灣2種天氣！摩羯颱風「今晚雨彈開掃」　本週降雨趨勢出爐

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▲摩羯颱風將替東半部、恆春半島帶來雨勢，週末低壓帶影響，全台降雨機率都偏高。（圖／中央氣象署）

▲未來一週高溫悶熱，尤其中部以北地區的極端高溫出現機率較高，民眾外出務必做好防曬。（圖／中央氣象署）

摩羯颱風（國際命名：YAGI，菲律賓提供）雖然在南邊移動，離台灣有段距離，不過中央氣象署技正伍婉華提醒，；週末低壓帶影響，水氣更多，轉為全台有雨，民眾請持續留意最新天氣預報內容。伍婉華說明，摩羯颱風在今天清晨已經來到南海，目前路徑朝海南島移動，強度準備提升，有變成中度颱風的機會，，而颱風替台灣帶來東風，，要留意攝氏37度以上氣溫。伍婉華指出，，南台灣有局部短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢，東半部有局部短暫陣雨，北台灣多雲，午後有局部短暫雷陣雨。南部及東半部有短暫陣雨，其它地區午後雷陣雨為主，降雨範圍偏廣。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇補充，週五後天氣變數較多，，雖然不會馬上影響台灣，不過台灣位於低壓帶內，熱對流雷雨有機會比較旺盛，要留意局部較大雨勢發生的可能性，後續新的低壓擾動的發展變化也很值得注意，一直到下週天氣的變動性都很大。