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王偉忠揭「簽下大小S關鍵」內幕！《康熙來了》原本不叫這名字

記者林奕如／綜合報導

▲王偉忠與報時光合作推出《2025老派社會觀察曆Ｘ王偉忠》，內容有當年決定簽下大小S的關鍵，還有《康熙來了》原本不叫這個名字。（圖／金星文創提供）
▲王偉忠與報時光合作推出《2025老派社會觀察曆Ｘ王偉忠》，內容有當年決定簽下大小S的關鍵，還有《康熙來了》原本不叫這個名字。（圖／金星文創提供）
創意豐沛的王偉忠在舞台劇、中廣節目之外，點子滿滿，今（3）日在嘖嘖平台推出《2025老派社會觀察曆Ｘ王偉忠》，每一頁日曆都是一則老派新聞。裡面有王偉忠當年決定簽下大小S的關鍵，還有《康熙來了》原本叫《十點鐘不一樣－康熙來了》，後來才改成《康熙來了》，持為引領90後流行話題長達12年。

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每一頁的每個人物，都代表一個時代、背後都有精彩故事，內容還有林青霞為了過年特別節目學打鼓的清純模樣，還有劉文正、鄧麗君等一代巨星青春洋溢的新聞報導，王偉忠笑說，「老派其實不老，把時間拉長看，曾經流行的，經過幾十年之後，搞不好可以帶出新的生命力，好好觀察這個社會，每一天，都有新鮮事！」

▲《康熙來了》三巨頭罕見同框，蔡康永（中）狂虧陳漢典，小S（右一）美貌如昔。（圖／陳漢典臉書）
▲《康熙來了》維持12年，主持人陳漢典、蔡康永、小S搭配成為經典。（圖／陳漢典臉書）
王偉忠從2008年著手開創一系列懷舊主題作品，包括電視劇《光陰的故事》、舞台劇《寶島一村》等等，廣受觀眾喜愛，而這本《2025老派社會觀察曆Ｘ王偉忠》橫跨六十年，每天撕一張日曆、看一則時事報導，加上由王偉忠撰寫的幽默眉批，用趣味內容陪讀者集體穿越時空、全方位呈現老派社會大小事。

內容包羅萬象，王偉忠笑說，1970年時的護國神山不是台積電，而是鳳梨工廠，還有當年王偉忠為華視綜藝節目《連環泡》配音的「中國電視史」風靡一時，目前仍舊是網路上的熱門影片，那句出名的「打開中國電視史」，原來是他刻意放慢聲音仿效紀錄片腔調配音，因為王偉忠發現任何荒謬的內容只要放慢來講，聽起來都很感性、很有說服力。

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