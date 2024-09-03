大聯盟週報Week22／大谷翔平8月全壘打和盜壘雙冠！持續寫下歷史

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▲道奇與響尾蛇4連戰最後一戰，日本巨星大谷翔平雙安演出，還上演3次盜壘追平生涯單場最高。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平到底會不會完成夢幻的單季「50轟50盜」紀錄？已經成為超越競爭季後賽門票的熱門話題，洛杉磯道奇的大谷翔平在8月所繳出的攻擊數據可以說相當極端，打擊率僅僅0.235，但12支全壘打（與紐約洋基隊賈吉Aaron Judge並列）與15次盜壘成功都在大聯盟排名第一，成為活球年代（1920年以後，但扣除比賽較少的3月和10月）的第4人。8月的這兩項數據也是大谷本季單月最佳（全壘打與6月一樣多），但整體攻擊數據卻是下滑的，在OPS（上壘率+長打率）方面，3/4月、5月、6月、7月分別是1.017、0.996、1.110、1.008，但8月卻降到0.886，全季OPS值已降到0.991。大谷在8月最後4場趕進度，開轟和盜壘各完成3次，累積44轟43盜，這讓他完成單季「50轟50盜」又更有利一些，以道奇隊打完137場例行賽來推算，在162場例行賽結束後，大谷全壘打會有52支，盜壘成功50~51次（50.8）。大谷在8月24日達成單季「40轟40盜」之後，8月30日成為大聯盟史上第一位單季「43轟43盜」的選手，過去唯一的單季「42轟42盜」紀錄是在1998年由當時仍在西雅圖水手的「 A-Rod」羅德里格茲（Alex Rodriguez）所完成，未來「44轟44盜」、「45轟45盜」…一直到「50轟50盜」，大谷都能挑戰成為第一人。去年拿下國聯新人王的台美混血兒卡洛爾開季以來的大低潮，在8月總算迎來突破，單月敲出11支全壘打，在整個大聯盟中僅次於大谷翔平與賈吉（Aaron Judge），9月首戰又敲出2支安打，連續40場先發都上壘刷新亞歷桑納響尾蛇隊史紀錄。24歲的卡洛爾去年以0.285打擊率、25支全壘打、54次盜壘成功和0.868的OPS值（上壘率+長打率）贏得國聯新人王，並在國聯年度MVP票選中排名第5。只是今年開季就陷入空前大低潮，3/4月、5月、6月的OPS分別是0.538、0.614、0.725，全壘打總共才2支，7月稍有好轉， OPS來到0.822，有6支全壘打，8月終於大爆發，單月OPS達到1.042。卡洛爾上個月火熱的表現可說來得及時，響尾蛇頭號球星馬提（Ketel Marte）不久前才進入傷兵名單，卡洛爾的大復活完全彌補了這個缺口，響尾蛇戰績節節攀升，雖然在國聯西區仍落後道奇5場，但在國聯外卡排名中已高居第一。響尾蛇主場對道奇4連戰的前3場，主隊輸掉前2場，贏了第3場，卡洛爾在第2戰中大秀當今大聯盟最頂尖的跑壘速度。1局下首打席面對道奇先發投手史東（Gavin Stone）擊出中外野深遠飛球，當道奇中外野手奇爾邁爾（Kevin Kiermaier）躍起捉球落空，球打中全壘打牆又反彈回來時，卡洛爾已飛速通過二壘，等到球轉傳向本壘時，卡洛爾根本不必滑壘， 就直接踏上本壘得分。這支場內全壘打是卡洛爾本季第19轟，繞完4個壘包，平均每秒29.5呎，總共只用了14.32秒，寫下Statcast時代（2015年以後）的第7快紀錄，但這並非卡洛爾個人的最全紀錄，去年8月27日他曾跑出14秒20的場內全壘打。響尾蛇在4連戰第3場以14比3大勝道奇， 卡洛爾在第2打席選到四壞球，以連續40場先發都上壘紀錄，刷新原先由1998年貝爾（Jay Bell）保持的39場隊史紀錄，第4打席敲安後，連續場次安打紀錄來到11場。經過8月以後的「大進補」，卡洛爾目前累積19轟、22次盜壘成功，12支三壘打更是國聯最多，打擊率回升到0.230，OPS值0.744，OPS+（聯盟平均標準化OPS，100為聯盟平均值）也來到106，已超出聯盟平均水準。美國時間9月1日，芝加哥小熊作客華盛頓國民球場，以14比1大勝，3連戰將對手清盤，結束了這一波9場的客場之旅。在這9戰中，小熊取得8勝1敗佳績，戰績來到71勝66敗，本季首度勝比敗多5場，在國聯外卡中僅落後3場（以外卡勝率第3球隊為標準），重燃季後賽希望。小熊在這波客場的火力只能以恐怖來形容，9場比賽中有4場攻下超過14分，近10場比賽攻下99分是隊史近100年來的第二高，僅次於1930年曾在10場內拿下104分。8月24日對馬林魚攻下14分，26日和28日分別對海盜攻下18、14分，再加上9月1日對國民之戰，成為繼1897年波士頓食豆者（亞特蘭大勇士前身）之後，第一支在8場比賽中有4場得14分的球隊。「對我們來說，這絕對是一次很棒的客場之旅行，」1日對國民敲出4支安打的史旺森（Dansby Swanson）說，「取得 8 勝 1 敗的戰績，打出了很多精彩的球賽，這對我們來說真的非常非常棒。進入 9 月，這絕對是一個巨大的動力，對我們的處境至關重要。整體來說，這是一次很棒的團隊客場旅程。」日籍強打鈴木誠也在9場比賽中，於37打數中敲出16支安打，包括3支全壘打，攻下8打點，只要再一轟，即可連兩季完成20轟，目前他的OPS值0.840在小熊陣中排名第一，生涯第三個大聯盟球季將會是個人赴美以來的最佳球季。日籍左投今永昇太在8月24日對馬林魚投7局失2分、30日對國民投6局失3分，累積11勝、146.1局和148次三振都是球隊第一，防禦率則是3.14。但小熊能夠從看起來幾乎與季後賽無緣，到現在有機會拚國聯外卡名額，關鍵或許在後段棒次的表現。在7月底之前，小熊7、8、9棒的+wRC（標準化加權得分創造）為74，在大聯盟30隊中排名第24，但8月這3個棒次的+wRC高達158，在所有球隊中排名第一。以22歲的菜鳥外野手克隆-阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）為例，在進入8月前，他他的OPS僅0.550，但8月繳出0.933的OPS，全季OPS值已提升到0.677。