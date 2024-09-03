U18中華隊「二刀流」陳睦衡吸引美日職搶人　有望以投手身份旅日

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U18亞洲青棒錦標賽「台韓大戰」，中華隊先發陳睦衡主投5.1局狂飆7次三振，投出個人生涯最快152公里速球，完全封鎖韓國打線，率隊以1：0擊敗韓國，拿下首場關鍵勝利。年僅18歲的陳睦衡早已吸引美、日職棒球探關注，未來他也將選擇旅外發展，有機會以投手身份挑戰日職。右投左打的陳睦衡身高181公分，雖然以投手來說，身材不算特別出眾，但擁有優異的協調性，不僅球速最快達到152公里，還有曲球、滑球、指叉球和變速球，其中指叉球的評價相當高，這顆指叉也讓韓國打者只能望球興嘆，頻頻揮棒落空。陳睦衡的父親是調查局人員，母親則在中研院工作。他從台北市東園國小少棒隊開始接觸棒球，但真正決定將棒球作為未來志向是在就讀北市長安國中時期；高中進入新北市穀保家商青棒隊後，陳睦衡持續進步，被認為有望追隨學長林盛恩、孫易磊的腳步，前往旅外發展。據了解，美職和日職球探早已觀察許久，包括日職西武獅、日本火腿鬥士、讀賣巨人等多支球隊，都對網羅陳睦衡表示濃厚興趣；美職方面，也有不少球隊希望爭取他加盟。陳睦衡在高中已是投打二刀流好手，有球探看好他的守備能力，希望他以打者身份發展。不過，日職球團更傾向讓他專心練投手，而陳睦衡更傾向當投手，使得他有望選擇旅日。U18亞青賽首戰對韓國投出好表現，陳睦衡也投出旅外身價，經過U18世界盃及U18亞青賽的洗禮，陳睦衡未來旅外發展的機會相當大。