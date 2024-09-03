柯文哲轟「新黨國體制」　綠委反擊：全黨用力演鬥臭司法爛戲

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民眾黨主席柯文哲被控在台北市長任內圖利京華城，日前遭聲押，台北地院昨裁定無保請回。柯文哲今（3）日受訪怒轟民進黨政府是「新黨國體制」，動員全部力量查柯文哲。對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤反擊，民眾黨用抹黑、政策操作，都是為了鞏固民眾黨支持者，全黨用力演出這齣鬥臭台灣司法體制的爛哏、爛戲。柯文哲上午受訪時細數政府需面對的課題，如缺水缺電、淨零碳排放、核電勞保等，強調政府有很多事要做，卻耗一堆力量查他；柯批評民進黨是「新黨國體制」，台灣花了30年才走出國民黨黨國體制，但現在卻讓司法跟媒體變成統治工具，「民進黨說你有罪就是有罪，一個國家怎麼變成這樣？」對此，吳思瑤受訪時說，柯文哲是貪污、圖利的被告，當然能捍衛自身清白， 但用抹黑、政治操作，都是為了鞏固民眾黨支持者，現在民眾黨上上下下，從涉案的柯文哲、到八席立委，都用力演出這齣鬥臭台灣司法體制的爛哏、爛戲，只是害怕涉案被檢調查的水落石出，「如果真的坦蕩，何懼之有？」吳思瑤直言，不要用民粹鬥臭台灣司法體制，民眾黨立委黃國昌昨天以過去民進黨曾經有立委對法務部的行為，合理化鼓動小草包圍北檢，用民粹影響司法，民眾黨的新政治就是如此嗎？她質疑，2024的民眾黨拿2013的民進黨，來為現在的行為合理化、為自己現在的言行脫罪，這是民眾黨的新政治嗎？呼籲讓司法歸司法，政治歸政治。另外，民進黨昨以「民眾黨沒說的真相」製作一系列圖澄清，文中強調檢調在京華城案中的調查行為皆依循正當法律程序，不過該文章被網友質疑民進黨替北檢發言，民進黨事後將文章刪除。對此，吳思瑤表示，黨中央已經發出聲明，而黨團立場也很清楚，造成誤會、誤解的都要避免。