種族歧視？大馬酒店以種族區分婚宴價　華人要花最多錢

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馬來西亞種族眾多，華人屬於少數，近期一家飯店被民眾批評有「種族歧視」之嫌，因為辦婚宴的價碼依照種族不同，收取不同的費用。據悉，馬來西亞柔佛新山一家酒店被人發現婚宴價格以種族區分，馬來人一桌宴席788令吉（約新台幣5776元）價格最低，其次是印度婚禮一桌1388令吉（約新台幣10175元），價格最高的是華人婚宴，一桌要價1888令吉（約新台幣13840元），價格是馬來人的兩倍以上。有網友在上星期六（8月31日）在論壇Reddit上傳一張照片，指新山一家酒店公告的一張婚宴價格表，裡面列出三個種族的婚宴價格，迅速在平台引起廣泛討論。有網友認為，馬來人的婚宴價格最低是因為婚宴活動相對低調，享用的菜餚也相對簡單。其中用作烹飪的香料比較便宜，而且都是婚宴開席前就準備好。反觀印度人和華人的婚宴則講究複雜的習俗和傳統意義，使用的烹飪菜品和草藥較為昂貴。其中，華人菜餚中要求活蝦、魚肚、鮑魚和大魚等，而且必須新鮮，通常廚房都會請多名廚師在宴席進行時烹煮，各細節都讓價格較為昂貴。有網友指出，美國也是種族多元的國家，但飯店也不可能依照白人、黑人、黃種人和拉丁美洲人收取不同費用。儘管婚宴可能有食材和細節上的不同，但酒店直接依照種族區分價格，而非依照婚宴形式，已經讓民眾相當憤怒，並認為有種族歧視的疑慮。