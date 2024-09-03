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小統一牛排館起火！幸已撲滅　5大台北懷舊牛排館「陳幸妤愛店」

記者葉盛耀/綜合報導

▲小統一牛排今早驚傳起火，幸已快速撲滅且並無人受傷，但是業者恐怕需重新整裝店面，可能得暫停好一陣子。（圖／翻攝Google 評論）
▲小統一牛排今早驚傳起火，幸已快速撲滅且並無人受傷，但是業者恐怕需重新整裝店面，可能得暫停好一陣子。（圖／翻攝Google 評論）
台北市松山區老字號名店「小統一牛排館」今（3日）清晨7時17分傳出火警，消防局獲報後立即派遣大量人車前往現場救援，幸火勢在約20分鐘後順利撲滅，店內無人受困，且也未造成任何人員傷亡，但是小統一牛排館恐將暫停營業好一陣子。

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「小統一牛排館」從1950年代開業至今，是台北市老字號的懷舊牛排館，與波麗路、紅爐、沾美、紅屋等牛排館齊名，被網友公認為是「老派台式牛排」之一，意即營業已數十年，裝潢維持著傳統老派情懷，也是許多台北人從小吃到大的美味回憶，可能是家庭聚餐、約會甚至相親的好場合。據傳「小統一牛排館」也是前總統陳水扁愛女陳幸妤的愛店，曾大讚該間牛排很不錯。

▲小統一牛排館被網友公認為是「老派台式牛排」。（圖／翻攝Google評論）
▲小統一牛排館被網友公認為是「老派台式牛排」。（圖／翻攝Google評論）
小統一的牛排大多是置於鐵盤上，上桌時吱吱作響，牛排選項包含神戶牛排、丁骨牛排、沙朗牛排等，另有豬排、雞排等選項，且此種懷舊牛排館通常都建議海陸雙拼，以牛豬雞等肉排搭配大蝦或干貝等，並搭配洋蔥醬、胡椒醬等醬汁，配菜則有大蒜麵包、沙拉棒等。

如今遭祝融之災，雖幸好無人受傷，但恐怕餐廳必須重新整裝，勢必將暫停營業，老顧客想再吃到小統一的老派美味得等上好些時日了。

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