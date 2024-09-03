解決行人火烤　張博洋建議高雄可借鑑韓國人行道設遮陽傘

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「當你在炎熱的午後等待紅綠燈時，突然有一把大傘為你遮蔽陽光，是不是感覺瞬間涼爽許多！」高雄市議員張博洋繼上週建議高雄可以借鏡新加坡，規劃遮蔭人行走道後。今(3)日又有一個來自韓國的創新的想法就是行人停等紅燈遮陽傘。張博洋表示，韓國在人行道路口設置了遮陽傘，讓往來行人有感降溫，不僅改善了行人環境，更為城市降溫提供了創新思路。最近的天氣越來越熱了？在氣候變遷的影響下，城市高溫問題日益嚴重，高雄的夏季高溫問題尤為突出，張博洋指出，過去高雄市政府交通局曾在機車停等區試行機車遮陽棚，得到了騎士們的熱烈好評。未來建議市府也可以在幾個重點區域進行試點，例如主要商圈、觀光景點和重要路口，評估效果後再進一步擴大範圍。這不僅能有效解決高溫問題，還能讓高雄成為更宜居的城市。張博洋認為，參考韓國的引入行人遮陽傘政策或許能為市民帶來實質改善。不僅可以提升大家的生活品質，還能優化商圈的購物環境，增強行人的舒適度，並吸引更多遊客前來。張博洋也提到韓國行人遮陽傘的特色不僅外觀設計具遮陽設施還兼具功能性和美觀性，與城市整體景觀協調，提升街道美學。不僅可以遮陽，還能在雨天提供庇護，全天候保護行人。且透過感應器可分析溫度、濕度、光照、風向感測器的環境資訊自動開啟和關閉。最重要的是，不影響車輛視線，也不妨礙行人行走。