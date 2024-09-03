世界棒球12強賽鄭宗哲披中華隊戰袍？ 傳大聯盟開放40人名單參賽

鄭宗哲可望解套！第三屆世界棒球12強賽將在11月10日至11月24日開打，原本12強賽的賽制，大聯盟未開放各隊40人名單球員參賽。但根據古巴記者Francys Romero在社群媒體X上指出，各國將被允許徵召大聯盟40人名單內的選手。Romero在推特（X）上指出，關於12強賽的消息，目前傳出各國將被允許徵召大聯盟40人名單的球員，他們可以向大聯盟球隊提出要求，而大聯盟球隊可以決定師否要開放讓球員參加12強賽。目前台灣好手在大聯盟40人名單的選手，包含效力匹茲堡海盜隊的游擊手鄭宗哲、舊金山巨人投手鄧愷威，由於張育成已經回台，目前兩人已經是台灣選手在大聯盟最高層級球員。
鄭宗哲可望亞運與經典賽 還有12強都打中華隊
匹茲堡海盜隊的游擊手鄭宗哲、舊金山巨人投手鄧愷威，去年都曾回台參加經典賽，不過張育成已經回台，目前兩人已經是台灣選手在大聯盟最高層級球員，鄭宗哲去年參加還有打杭州亞運。鄧愷威也入選經典賽。
世界棒球12強賽，中華隊將與韓國、日本、古巴、多明尼加、澳洲分在B組。而A組則有墨西哥、美國、委內瑞拉、荷蘭、巴拿馬、以及波多黎各。
中華隊必須要打分組前2名，才有機會晉級複賽，而地點在台北大巨蛋等地，台灣擁有地主優勢。
鄭宗哲本季在海盜2A出賽114場，交出11轟、48分打點，打擊率2成13。若他可以打，中華隊又有機會再組「黃金二遊」，由江坤宇跟他搭配，或是由張育成為中心主力混搭。
鄧愷威今年曾短暫升上大聯盟，出賽4場防禦率為9.82，共投11局被敲15安，被打擊率為3成26，每局被上壘率為2.09。
鄧愷威本季在3A出賽19場有11場先發，戰績2勝5敗、防禦率9.09，打擊率為3成17，每局被上壘率為1.81。
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匹茲堡海盜隊的游擊手鄭宗哲、舊金山巨人投手鄧愷威，去年都曾回台參加經典賽，不過張育成已經回台，目前兩人已經是台灣選手在大聯盟最高層級球員，鄭宗哲去年參加還有打杭州亞運。鄧愷威也入選經典賽。
世界棒球12強賽，中華隊將與韓國、日本、古巴、多明尼加、澳洲分在B組。而A組則有墨西哥、美國、委內瑞拉、荷蘭、巴拿馬、以及波多黎各。
中華隊必須要打分組前2名，才有機會晉級複賽，而地點在台北大巨蛋等地，台灣擁有地主優勢。
鄭宗哲本季在海盜2A出賽114場，交出11轟、48分打點，打擊率2成13。若他可以打，中華隊又有機會再組「黃金二遊」，由江坤宇跟他搭配，或是由張育成為中心主力混搭。
鄧愷威今年曾短暫升上大聯盟，出賽4場防禦率為9.82，共投11局被敲15安，被打擊率為3成26，每局被上壘率為2.09。
鄧愷威本季在3A出賽19場有11場先發，戰績2勝5敗、防禦率9.09，打擊率為3成17，每局被上壘率為1.81。