世界棒球12強賽鄭宗哲披中華隊戰袍？ 傳大聯盟開放40人名單參賽

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▲海盜隊鄭宗哲有機會打12強賽。（圖／美聯社／達志影像）

▲效力海盜隊2A台灣旅美好手鄭宗哲，年初打完WBC經典賽後，如今有機會再披上中華隊戰袍出征12強賽。（圖／葉政勳攝）

鄭宗哲可望解套！第三屆世界棒球12強賽將在11月10日至11月24日開打，原本12強賽的賽制，大聯盟未開放各隊40人名單球員參賽。但根據古巴記者Francys Romero在社群媒體X上指出，各國將被允許徵召大聯盟40人名單內的選手。匹茲堡海盜隊的游擊手鄭宗哲、舊金山巨人投手鄧愷威，去年都曾回台參加經典賽，不過張育成已經回台，目前兩人已經是台灣選手在大聯盟最高層級球員，鄭宗哲去年參加還有打杭州亞運。鄧愷威也入選經典賽。中華隊必須要打分組前2名，才有機會晉級複賽，而地點在台北大巨蛋等地，台灣擁有地主優勢。鄧愷威今年曾短暫升上大聯盟，出賽4場防禦率為9.82，共投11局被敲15安，被打擊率為3成26，每局被上壘率為2.09。鄧愷威本季在3A出賽19場有11場先發，戰績2勝5敗、防禦率9.09，打擊率為3成17，每局被上壘率為1.81。