台企應以世界為格局　劉德音：否則只有富商、無長遠經濟影響

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行政院經濟發展委員會今（3）日召開第1次顧問會議，台積電前董事長劉德音專程自美國返台進行專題演講「從公司經營看國家的經濟發展」。他表示，台灣企業必須要以世界為格局，否則雖然創造很多大老闆，但是對於台灣經濟未必有長遠影響。劉德音報告中開頭表示，自己從90年代初期迄今30年正好是台灣經濟快速發展的時期，也正好也從台積電觀察產業，「台灣做很多事情都非常成功，但也不諱言做很多事情都失敗過」，相信各個委員都會有類似感覺。因此他決定拋磚引玉，提出5點作為國家治理建議，希望台灣走向更集中的地方。他表示，從公司經營角度看國家經濟發展，認為公司經營最主要就是擴大營收，這點會影響到國家經濟，但是國家經濟不僅如此，但也包括人民健康、國防等領域，這些都會影響到國家GDP。首先，他提到第一點就是台積電發展經驗，認為公司之所以成功是建立在「台灣本地有紀律的工程師文化」、「只做半導體的商業模式」、「以世界市場為目標」、「新竹科學園區的設立，與上下游協力廠商的投入」及「建立創新文化，鼓勵社會連結」。他一一分析，台灣工程師不僅有紀律，也相當有優勢，但是當年台灣在研發、行銷相對劣勢，所以當時台積電只注重在半導體製造。他緊接著提到，台積電所座落的竹科當時引進很多國外人才，所以導致很多新創可以在竹科落地生根，而當時竹科園區所建立的單一窗口就相當關鍵，「我最近在美國在建廠，就知道沒有單一窗口的痛苦」，而台灣這項優勢後來也被新加坡、中國效仿。他用台積電經驗帶出第二點，也就是台灣要推動經濟發展，就要清楚台灣本身的相對優勢及劣勢，發展具有競爭力公司，在世界各國供應鏈中，發展關鍵元件的設計。他點名，半導體、太空、綠能、電動車、資料庫及生技等產業都有相當潛力，有辦法讓台灣發展不斷創新的關鍵元件，「資料庫產業是台灣最近突然天上掉下來的大禮物，千萬不要放棄」，尤其裡面的冷卻方法如果有機會繼續研發，就可以成為全世界都要非靠台灣不可的產業。他也呼籲，台灣以前有「一代拳王」，也就是只能做一代的訂單，結果過兩年就不見，所以必須要不斷的創新。第三點，他強調，台灣本身的2400萬人口市場非常小，「你一開始不以世界為市場的話，你的公司遲早就會限制」，雖然可以變成一個富商，但是對於台灣經濟不見能夠有長遠影響，所以如果台灣要培育下個重要產業，就要看能不能成為世界供應者。第四，他認為台灣產業成功要件在於建立「生態系統」，就是有很多具有彈性的協力廠商投入，發揮整體競爭力。他再提到，自己在美國亞利桑那設廠就發現，中間要推動公私協力相當困難。而台灣政府在這端貢獻例子，就像是建立台灣便捷交通系統，讓台積電2000多個工程師可以從台中到台南，不用搬家就可以來來回回，同時呼籲政府設定產業目標後，不應該要挑選「winner（勝者）」或「loser（敗者）」，而是建立生態系，讓各界都有辦法支援。最後，劉德音提到，台灣要提高人民經濟活動，就必須仰賴人民身心健康和好奇心，並認為這也是中國現在遇到的困境。他說明，現在美國政策面臨「挺川普」及「反川普」兩派，所有政策都一分為二，所有人的政策都被框在思考內，缺乏想像跟好奇心。回到台灣，他表示我國同樣也類似的陷阱，也就是任何議題都被侷限在「親中」或「親美」，「該讓台灣能夠強大的一個方法來充分討論，這才是我們讓台灣能夠做好的一個方法。」另外，他也提到AI是產業升級的契機，他認為台灣本身優勢就是應用，而不是在創新及撰寫工具。他強調，台灣多數中小企無法得到AI的滋潤、鼓勵，因此必須要建立具有「產業知識」（domain knowledge）的AI服務公司，讓台灣中小企透過AI提升生產力。劉德音總結，一個國家人民的健康和全國人民的生產力是主導經濟發展的一個主要元素，「全民的生產力是政府要給人民機會，讓他有大的生產力，尤其是中小企業。」