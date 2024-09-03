鍾小平曝柯文哲收「京華城3億公關費」　黃國昌反嗆：出來說清楚

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民眾黨主席柯文哲因台北市長任內被指控圖利京華城日前遭到聲押，隨然台北地院昨日裁定無保請回，但是政論節目仍持續猛烈攻擊。台北市議員鍾小平在節目提到，京華城公關費約共有4至5億，而柯文哲收取了３至４億。對此，民眾黨嚴厲駁斥，並喊告鍾小平及《三立新聞網》，民眾黨立院黨團總召黃國昌今(3)日也喊話，鍾小平與三立應該出來說清楚。鍾小平1日在三立的政論節目《54陪審團》提到，整個京華城的公關費大約有4至5億，且是京華城子公司出的賄款，若以5億計算，其中4500萬被已經收押的台北市議員應曉薇拿走，而科長級的官員再大約拿2、300萬，後續還有副市長、局長級的人會分這筆錢。鍾小平說，「大概在5億裡面的3至4億是阿伯（柯文哲）的錢」。對此，民眾黨回應表示，「針對《三立新聞網》於下午四點零五分所發布之新聞，其內容完全虛偽不實，完全是惡意抹黑栽贓之假訊息，已嚴重損害柯文哲主席之名譽」，決定依法訴追鍾小平與《三立新聞網》之法律責任。民眾黨團今日上午舉行記者會，報告第十一屆第二會期優先法案，會後媒體詢問週刊報導，黨內多位人士形容黃國昌就像是實習黨主席詢問中央緊急應變小組如何分工？黃國昌表示，媒體說的應該是鏡週刊，針對週刊報導就當成科幻小說，敬告鏡週刊抹黑柯文哲違背職務收受賄絡700萬的事情，還沒有給全民、社會交代，什麼事實依據都沒有。黃國昌也點名鍾小平在三立說柯文哲收了3億，今天是第三天，鍾小平有膽子在綠媒上大放厥詞，三立新聞配合一條龍操作柯文哲收了3億、4億的好處，出來說清楚、講明白證據是什麼？柯文哲在什麼時候收了3億、4億的好處，配合鍾小平報導的《三立新聞網》一併出來講清楚。