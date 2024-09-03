顏正國演早洩男接受楊謹華性治療！《為愛鼓掌》熱播奪平台冠軍

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▲顏正國（右）劇中演早洩男，他笑說：「我這個型適合嗎，劇組膽子滿大的！」（圖／壹壹影業提供）

▲《今夜一起為愛鼓掌》楊謹華（左）飾演性治療師。（圖／壹壹影業提供）

今夏最「HOT」亞洲首部性治療影集《今夜一起為愛鼓掌》熱播，奪下3個播出平台收視冠軍，更是帶動MyVideo新註冊會員數較上周成長20%。前兩集中，顏正國所飾演的靦腆個案許英雄也令人印象深刻，劇中顏正國因早洩問題找上楊謹華飾演的性治療師求助，他回憶當時接到劇組邀約的心情，笑說：「我這個型適合嗎，劇組膽子滿大的！」該劇除了楊謹華、Ella陳嘉樺、楊祐寧3位主演的情感交織外，個案的呈現，也引起觀眾的討論。顏正國飾演一位因早洩問題遇到性功能障礙的壯漢，魁梧的身材和龍鳳刺青形象與他內心細膩、為妻子著想的害羞性格形成強烈反差，由於他「硬漢」的形象讓他難以啟齒，選擇不直接表達困擾，僅希望透過藥物迅速解決問題，使得他與性治療師楊謹華產生衝突。顏正國劇中質疑道：「我掛號都有寫，你不會看嗎」、「不開藥給我，一直講，這樣我就會好嗎？找你要幹嘛啦」、「你覺得沒辦法滿足老婆，都是我的錯嗎？」最終感受到楊謹華的誠意與專業，讓他敞開心胸開始接受治療。顏正國分享自己一開始對性治療的疑惑，他說：「跟同性聊性問題，擔心人家覺得色情；跟異性聊，又覺得有點尷尬。很佩服性治療師這個職業，他們需要具備良好的心態，把自己調整好，才能去治療別人。」楊謹華也認為，劇中與顏正國這位性格迥異的角色，對戲過程充滿火花，整體互動十分有趣。劇中，顏正國接受楊謹華的治療過程中，不僅從心理層面剖析早洩原因，也學習了外在的引導教學，包括使用香蕉假陰莖進行模擬，以及教導凱格爾運動（骨盆底肌肉運動），以促進夫妻之間性生活更加順利和舒適。談到與楊謹華的合作，顏正國笑說：「其實內心覺得滿怪的，因為真實的性治療師顧問，和工作人員都在拍攝現場，看我們摸假陽具，還是滿害羞的。但謹華真的很專業，能夠在表演的時候全身心投入，以性治療師的角度面對，演起來其實滿有趣的。」他也提到，性治療師顧問會在現場仔細注意每個細節，把控每一個動作做到最完整，展現出劇組的認真與專業。