MLB／洋基賽揚強投復活！Cole繳優質先發　擊潰遊騎兵3焦點一次看

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▲Giancarlo Stanton敲出本季第25號全壘打。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒紐約洋基賽揚強投Gerrit Cole逐漸擺脫傷痛陰霾，Gerrit Cole展現王牌身手，唯一失分是在第3局兩出局後，被前洋基隊潛力新秀 Josh Smit 的二壘安打掉分。不過這也不影響Cole的精采表現，Giancarlo Stanton生涯第十次達成單季至少25支全壘打，也是美聯現役唯一達成此里程碑的球員。Stanton已連續4場敲安，本場比賽則在第8局開轟，幫助洋基穩住勝果。洋基在連續三個系列賽中，都贏得首戰勝利，但前兩個系列賽都是先盛後衰，拿1勝後吞2連敗。目前戰績80勝58敗，在美聯東區僅領先金鶯0.5場勝差。目前洋基展開6場客場之旅，拔得頭籌後還要跟遊騎兵打兩場，之後前往芝加哥與小熊進行三連戰。