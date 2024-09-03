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愷樂神隱4年突曬超音波　留言區「一排藍勾勾」星友狂刷賀喜

記者許芷芸／綜合報導

▲「蝴蝶姐姐」愷樂2020年曾被周揚青踢爆當羅志祥小三，神隱4年，昨（2）日突然在社群上分享超音波照，驚喜宣布懷孕一事，演藝圈眾星發聲在留言區刷一排獻上祝福。（圖／愷樂IG）
▲「蝴蝶姐姐」愷樂2020年曾被周揚青踢爆當羅志祥小三，神隱4年，昨（2）日突然在社群上分享超音波照，驚喜宣布懷孕一事，演藝圈眾星發聲在留言區刷一排獻上祝福。（圖／愷樂IG）
「蝴蝶姐姐」愷樂2020年介入羅志祥跟周揚青的感情，當年認錯道歉後便淡出螢光幕前，神隱至今4年，昨（2）日突然在IG曬出寶寶吐舌頭的超音波照，驚喜宣布升格人母，消息曝光掀起熱議，演藝圈好友也紛紛向她獻上祝福，包括黃偉晉、邱鋒澤、嘻小瓜、海裕芬、柳丁哥哥等人都在愷樂的Threads貼文底下留言祝賀。

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愷樂爆出小三爭議神隱　昨驚喜宣布當媽

周揚青2020年4月以千字文控訴羅志祥多年來的出軌行為，其中暗指旗下藝人愷樂就是其一，愷樂當時承認介入2人感情並在IG發文寫下：「在這裡我要誠心的向周揚青小姐說聲對不起，還有所有愛我的人說聲對不起。」之後便消失在螢光幕前。

愷樂神隱期間曾傳出嫁給醫師、富豪，但全被否認。昨日無預警在IG上傳寶寶的超音波照，寫下：「Hello 9月。」更被發現她悄悄開設Threads帳號，立刻引來大批粉絲留言：「終於回來了。」、「很想你！」

▲愷樂2020年捲入羅志祥跟周揚青的感情，之後還傳出嫁醫師、富商，如今曬出超音波照宣布當媽喜訊。（圖／愷樂臉書、IG）
▲愷樂2020年捲入羅志祥跟周揚青的感情，之後還傳出嫁醫師、富商，如今曬出超音波照宣布當媽喜訊。（圖／愷樂臉書、IG）
留言區一排「藍勾勾」　星友爭先送祝福

消息曝光後震驚演藝圈，愷樂圈內的「藍勾勾」好友也紛紛湧入貼文下方獻上祝福，包括黃偉晉、邱鋒澤、嘻小瓜、海裕芬、柳丁哥哥等人，留言區可說是眾星雲集，也可見愷樂在演藝圈中的好人緣。

▲愷樂懷孕喜訊曝光後，貼文下方湧入一排「藍勾勾」送上祝福。（圖／愷樂Threads）
▲愷樂懷孕喜訊曝光後，貼文下方湧入一排「藍勾勾」送上祝福。（圖／愷樂Threads）

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