柯文哲不知京華城容積率？黃珊珊還原：是指「沒干預個案」

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，昨日被台北地方法院裁定無保請回。針對柯文哲稱今年3、4月才知道京華城案容積率為840%，前都委、台灣建築學會理事長曾光宗今（3）日指出，京華城案涉及如此龐大的利益，且前後歷經6年的審議時間，政治人物不應以「不知道」而一語帶過。對此，民眾黨立委黃珊珊還原表示，柯文哲從沒說過他不知道京華城案，他有接到陳情，有按照程序交辦，並由局處依法辦理，只是最後結果他不會干預，也沒有參與，不是說他不知道，只是沒干預個案。民眾黨團今日上午舉行記者會，報告第十一屆第二會期優先法案，會後媒體詢問柯文哲稱不知京華城容積率一事，曾光宗臉書發文認為政治人物不應以「不知道」而一語帶過，黃珊珊回應說，柯文哲從沒說過不知道京華城案，他有接到陳情，有按照程序交辦，並由局處依法辦理。程序上都有經過市長，例如簽署公展，這些他都知道，但簽公展之後就交由相關單位依法辦理，台北市府有都市計畫委員會，有它的程序，從以前到現在，任何市長都不可能干預都委會程序，包括干涉會議，或是下指示。黃珊珊表示，柯文哲說法應該是說，在交辦以後，由都委會依法執行，公開展覽就是要讓全民知道，所以要開地方說明會、都委會專案審查，審查完畢後有相關會議紀錄，而這些會議紀錄當然要有公開，也就是說，最後結果他不會干預，也沒有參與，不是說他不知道，案子交給相關專業單位後，他不可能干預個案。黃珊珊也批評，現在台北市議會有非常多民代，故意把當年狀況，用潑髒水方式不斷影射各種項目，不管是對柯文哲或是對北市府公務系統，都是非常嚴重的污辱，優質的公務員他們很認真工作，包括魚果市場改建，所有預算是經過台北市議會通過，預算在當時無法招標、流標，議會也下過非常多次附帶決議，要求市府處理。黃珊珊強調，如果是他們刻意圖利個人，那台北市議會在審議預算過程下了這麼多附帶決議，給了這麼多的錢，這部分議員其實都很清楚，不管國民黨、民進黨議員，現在用片面資訊故意製造新髒水，這才是最值得譴責的，如果大家要把事情說清楚，就把證據拿出來，而不是這樣每天潑髒水。