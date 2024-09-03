朱芯儀怕乳癌復發「切下胸部12塊肉」檢查！一度崩潰想放棄曝結果

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▲朱芯儀今年4月回診，乳房發現有陰影，讓她擔心是否又復發。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲朱芯儀艱辛抗癌，現在半年追蹤1次。（圖／記者吳翊緁攝影）

女星朱芯儀2021年底診斷出乳癌，歷經乳房切除手術、18次化療力抗病魔，沒想到4月回診發現奇怪白色陰影，她怕復發心情大崩潰。她今（3）日出席「全球大健康產業創新跨域論壇」擔任抗癌大使，談到為了找出原因，自費做了「乳房攝影切片」檢查，被粗針管抽出12塊肉，雖然上了麻藥，依舊有肉被抽出的感覺。朱芯儀今透露，4月回診X光發現異狀，主治醫師認為不是復發，「應該是新的」，讓她超級崩潰，自費幾萬塊做了一項檢查「乳房攝影切片」，她形容當時躺在床上，「我把胸部夾在機器當中，用珍奶吸管一般粗的機器戳進去，切12塊肉下來去化驗。」這過程非常辛苦，全家都陪同。朱芯儀等待檢查結果時，心情十分煎熬也很沮喪，她也悲觀表示，「如果再（化療）1次，我真的完全受不了。」所幸回診報告以及指數一切都正常，而當初被照到的陰影，是之前乳房重建手術時的疤痕，她解釋，是因為治療乳癌，右胸小了一個罩杯，左胸也因此做了縮胸手術。朱芯儀放下了心中大石頭，不過她強調，「現在是半年追蹤1次。」抗癌之路仍不可掉以輕心，她也感謝家人的陪伴，尤其是女兒曾抱著朱芯儀說：「妳怎麼可以放棄？」朱芯儀覺得自己更應該勇敢。