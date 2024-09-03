張鈞甯突然哭了感動「兒子」長大！穩交大馬導演被問求婚順其自然

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▲張鈞甯擔任台灣世界展望會「資助1000女孩」行動代言人，看到資助小男孩長大，忍不住感動落淚。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲▼詹子萱（右）分享到一半也想哭，張鈞甯（左）溫柔幫擦眼淚。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲▼張鈞甯（上圖左、下圖）是詹子萱公司老闆，對於藝人戀愛持開放態度。（圖／記者吳翊緁攝影）

張鈞甯、詹子萱受邀擔任台灣世界展望會「資助1000女孩」行動代言人，今（3）日出席記者會，主辦單位給明天要過42歲生日的張鈞甯驚喜，找來她6年前、長期資助的小男孩錄製影片，她看到小男孩長大了，一時忍不住情緒落淚，她覺得像看「兒子」長大的感覺。張鈞甯穩交馬來西亞導演柯汶利，日前還被拍到一起去葡萄牙約會，男友是否會趁她生日求婚，她直呼：「不會吧，生日會跟家人一起過，但是我會叫他一起資助。」若男友求婚是否答應？她也回說：「現階段沒有想，順其自然，真的發生什麼事會告訴大家。」詹子萱是張鈞甯經紀公司旗下藝人，近期主演《愛愛內含光》受到關注，是近期討論度高的新生代女星，張鈞甯還玩笑：「現在公司一姐是妳，拍戲可以帶我嗎。」而詹子萱日前被直擊和陳昊森在東區街頭散步，身體還不時觸碰、互動曖昧爆出緋聞，詹子萱說：「就真的是朋友，之前拍攝《罪後真相》認識，大家每個月都會聚會。」公司老闆張鈞甯以自身經歷安慰，「我小時候被拍很痛苦，但代表大家開始想認識妳，心態要調整一下，像我跟小天（阮經天）就真的是朋友，妳就正常社交。」公司沒有禁愛令，她甚至鼓勵旗下藝人「談戀愛」，「要把戲演好，要有很多生活經歷，不會阻止大家。」張鈞甯二度跟著世界展望會去尼泊爾探視，這次還帶詹子萱一同前往，詹子萱坦言，去之前沒有想這麼多，但一去到當地，受到不少衝擊，包括村里環境、教育資源、童婚的傳統，還有月經污名化，有超乎她的想像。但此行過後，她覺得不後悔前往，猶豫了3秒點頭，還是會再答應公益探視。張鈞甯則是跟世界展望會合作5次，去過越南、海地等地，尼泊爾是二度探視，她分享在計畫區看到許多改變，她表示，像是有一個女孩拒絕童婚，直接跟家人反抗，難以想像她一人想要脫離這制度需要多大勇氣，現在她幫助其他女孩，就像小老師一樣。而當地女孩因為童婚生產，冒著極大生命危險，她也嘆：「還在發育期子宮還沒成熟，有很大風險流產，若疏於照顧甚至死亡，我們看到的劇是她們的日常生活，原來就離她們這麼近。」