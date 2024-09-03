高雄姊妹花創意發明「路邊停車格輔助識別系統」獲國家專利

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李家姊妹發明的路邊停車格輔助識別系統，已獲得台灣專利。（圖／記者陳美嘉翻攝）

▲現行路邊停車格無法準確顯示停車狀態。（圖／記者陳美嘉翻攝）

一對分別就讀大學與高中的高雄姊妹花觀察到都會區非常多林蔭式的慢車道停車格，或是雙線、四線道路邊停車格，駕駛為尋找停車位必須靠邊且放慢車速，一一巡看路邊是否有空的停車格，往往等了好幾分鐘才能確認是否有車位。兩姊妹於是開始投入研發解決方案，並從大賣場停車格指示燈獲得重要靈感，構思近半年終於發明出包含偵測模組、顯示模組及控制單元的路邊停車格輔助系統。這一套「路邊停車格輔助識別系統」參加國立臺灣師範大學主辦的2024 IEYI世界青少年創客發明展臺灣選拔賽，一舉得到銀牌獎（金牌從缺）。這項選拔賽有來自全臺的200組菁英學生參加，除了比發明創意，今年還從過去的評審現場中文提問，再增加英文提問，考驗學生國際化的程度，得獎難度非常高。此外，此系統也申請到國家專利。目前就讀美國西雅圖Bellevue College一年級的李黛和今年升上道明中學劍橋國際部國際班高中一年級的李誼姍，兩人獲得專利的這套系統，偵測模組係地磁、紅外線或雷達波感應器，可偵測停車格的使用狀態，並透過控制單元電性連接設於停車格靠內線道一側之路面或停車格靠路邊之停車柱上的顯示模組，驅動該顯示模組以不同燈號，對應顯示各停車格當下狀態，車子剛停入時閃紅燈，20秒後顯示紅燈，表示停車格有車占用；車子再啟動要離開時閃綠燈，完全離開後亮燈綠，表示停車格內無車。輔助識別系統，以特定燈號顯示可以讓駕駛人進一步輕易判斷停車格中亮剎車燈的汽車為剛停好或者正要駛離的狀態。汽車駕駛人只要察看燈號即可一目了然，透過準確判斷迅速停到車位，不但節省找車位的時間，也不會因為空等而影響後方車輛行進，甚至造成塞車的情況。李黛和李誼姍表示，路邊停車格輔助識別系統結合市府的智慧停車及地磁感測設備，可立即安裝，減少建置費用，為用路人提供更方便、更安全的路邊停車模式，不只路邊停車格，空間更狹小的路外停車場更一體適用，讓分秒必爭的都市人不再為停車心浮氣躁，也減少因停車衍生的衝突事件。打算授權地方政府無償試用，也歡迎私人停車場洽談合作。