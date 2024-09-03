節慶經濟奏效！六都觀光好感度台中奪冠　海線世界級景點跌落神壇

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▲中市府在各項節慶前，必推出圖卡及懶人包方便遊客獲取資訊。（圖／台中市政府提供，2024.09.03）

▲中市府在各時節或活動時，搭配大眾運輸工具為觀光客規劃各種遊玩路線。（圖／台中市政府提供，2024.09.03）

▲市長盧秀燕認為中市府在國旅的努力，不只被看見也獲國人肯定。（圖／台中市政府提供，2024.09.03）

▲公共運輸不發達的台中海線，觀光人潮直落，圖為大安濱海公園。（圖／台中市政府提供，2024.09.03）

台灣議題研究中心今公布，台中市在六都觀光好感度拿下冠軍，其次是高雄市，分析原因與台中市活動多、節慶經濟成功有關。市長盧秀燕認為這幾年施政方向正確，才有這麼多人選擇到台中國旅。不過相較市區、山區吸引人潮，海線景點觀光客正大幅流失，曾被喻為「此生必遊」的世界級景點高美濕地，去年只36萬人次到訪。台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，今（3）日公布六都觀光好感度，名次依序為台中、高雄、台北、新北、台南、桃園，民眾討論六都觀光話題時，最注重城市交通易達性，其次才是住宿價格、餐飲、購物、景點及是否推旅遊補助政策。分析台中脫穎而出的原因，除了每年大甲媽、白沙屯媽祖遶境等大型宗教慶典活動，梨山、武陵農場、LaLaport購物中心及逢甲夜市等景點吸引外縣市旅客。近年來市府積極修繕及建設觀光景點，並搭配台鐵、公車、捷運等大眾運輸工具規劃各種遊玩路線、因應節日推出消費券優惠，也提升了訂房率和旅遊意願。台中市長盧秀燕得知後非常開心，上午主動在市政會議提及此事，她表示台中成為在台灣旅行最被喜歡的城市，可見過去幾年施政方向正確，市府的努力被看見也被肯定，所以國旅才有這麼多人喜歡台中、看見台中、享受台中。不過在市區、山區獲得榮耀的同時，大眾運輸較不便的海線卻有隱憂，知名景點高美濕地去年僅吸引36萬人次到訪，比前年少近2成；市府顧問蔡壁如最常爬的大甲鐵砧山風景區，2020年曾吸引60萬人次，每逢假日都有遊覽車、大批遊客到訪，去年只剩35萬人次，民代擔心海線觀光邊緣化，台中市觀旅局表示，將持續優化相關設施，盼人潮回籠。