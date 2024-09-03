邊佑錫是娛樂圈交際王？和這位女星私下感情超好　還送咖啡車應援

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▲邊佑錫也與其他好友一起送上咖啡車慰勞劇組，讓惠利忍不住感動直言，多虧好友自己才能堅持下去。（圖／hyeri_0609 IG）

▲身高190公分的邊佑錫不但是完美衣架子，親切的氛圍也被粉絲稱為「初戀男友」。（圖／byeonwooseok IG）

▲惠利和邊佑錫因拍攝電視劇認識，同樣對演技有追求的兩人平時也會一起琢磨劇本、相互鼓勵，邊佑錫也坦言，和惠利在一起很放鬆。（圖／hyeri_0609 IG）

南韓演員邊佑錫今年初主演韓劇《背著善宰跑》後爆紅，成為時下最火的大勢男星之一，身高190公分的他不但是完美衣架子，親切的暖男形象也被粉絲稱為「初戀男友」。私下害羞愛撒嬌的他跟女星惠利其實是相當要好的摯友，邊佑錫甚至在惠利拍攝電視劇時曾送上咖啡車應援，令粉絲們相當吃驚「國民男友」和「國民女兒」感情這麼好，也讚嘆邊佑錫的交友圈居然這麼廣。惠利憑藉韓劇《請回答1988》德善一角在韓國打開知名度，清純鄰家女孩的風格，也讓她成為韓國影迷心中的「國民女兒」。自從與交往多年的男友柳俊烈分手後，惠利更加積極著重演藝事業發展，近日還接下新劇《善意的競爭》。在收到好友出演新劇的好消息後，邊佑錫也與朴慶慧、金度延一起送上咖啡車慰勞劇組，讓惠利相當感動，還一連分享了8張與咖啡車的合照，寫下短文感謝一直以來陪伴自己度過疲倦的好友們，感性坦言多虧好友，自己才能堅持下去。不少粉絲相當意外邊佑錫、惠利關係如此要好，其實早在2021年，兩人就因電視劇《花開時想月》認識，後來邊佑錫參加惠利的個人YouTube綜藝節目時，他也笑說跟惠利在一起就能放鬆，對演技相當有追求的兩人平時也會一起琢磨劇本、相互鼓勵，有時甚至穿著居家服就見面了。性格溫和的邊佑錫其實是娛樂圈中的「人脈富翁」，與南柱赫、張基龍是同期模特兒的他，常私下相約一起出來遊玩聚餐、談心聊生活，他也和朴寶劍、朱宇宰、金裕貞等合作過的演員都保持良好的關係，甚至連在《背著善宰跑》的中一起飾演甜蜜情侶的金惠奫，在戲裡戲外也都與邊佑錫感情很好。不過最令人意外的是，他和台灣演員許光漢在IG上居然互相關注，也讓不少粉絲期待邊佑錫、許光漢未來能有機會合作。