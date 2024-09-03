(G)I-DLE舒華傳加入《艾嘉食堂》！大咖卡司名單全曝光　粉絲激動

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▲舒華被爆出加入《艾嘉食堂》卡司陣容，不過官方尚未證實。（圖／舒華IG）

▲▼《艾嘉食堂》卡司張艾嘉（上至下圖）、楊祐寧、柯佳嬿、王大陸。（圖／泰坦星文創影視提供）

知名製作人B2（陳彥銘）買下南韓真人秀節目《尹食堂》版權，請來張艾嘉化身大廚，領軍柯佳嬿、王大陸、楊祐寧推出《艾嘉食堂》，製作單位在泰國蘇梅島打造一間餐廳，將美味的中式料理推廣至全世界。今（3）日傳出南韓女團(G)I-DLE成員舒華加入《艾嘉食堂》卡司陣容，令粉絲驚喜。《艾嘉食堂》卡司都是一時之選，除了已經公布的張艾嘉、柯佳嬿、王大陸、楊祐寧，據《ETtoday星光雲》報導，(G)I-DLE台灣成員葉舒華將是第5位班底，舒華近年頻繁返台工作，曾經上閨密Dora（謝雨芝）的美食節目《食尚玩家》作客，如今綜藝魂滿滿的她，首度、正式成為台綜主持人，相當具有新鮮感。製作人B2表示，《艾嘉食堂》選角根據《尹食堂》的員工角色配置，包含一位店經理、一位二廚，以及一位外場人員。店經理嚴謹、有廚藝，當初直接想到家裡開餐廳、擁有廚師執照的楊祐寧；外場人員希望個性活潑，所以選擇團隊最年輕的老么王大陸，而最後才定下的人員二廚，為細心、會做菜的女性角色，由柯佳嬿點頭接下。對於出演《艾嘉食堂》，4位演員一致表示，收到企劃當下都覺得「很好玩！很期待」，但也曾猶豫過，張艾嘉說：「如果我們做得跟以前的綜藝很不一樣，很真心、很誠意，沒有很假的劇本的話，觀眾會喜歡看嗎？」楊祐寧則相當「餐飲專業」，「我們菜單全部都是自己擬定的，所以不確定能不能制定一個完美的菜單去呈現。」王大陸怕自己不能好好用英文做好外場的工作；柯佳嬿開玩笑地說，從來沒有拍真人秀，聽說實境節目的攝影機24小時都開著，「最大的疑慮是不能在自己的房間裸體。」《艾嘉食堂》10/5在三立都會台週六晚上8點首播、Netflix（亞洲地區）週六晚上10點、華視主頻隔週六晚上8點播出。