李亦伸專欄／想不到吧！Caitlin Clark超越喬丹　WNBA史上第一人

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▲WNBA例行賽女籃新星Caitlin Clark改變WNBA風格，是新世代球星。（圖／美聯社／達志影像）

有誰能超越籃球之神喬丹（Michael Jordan）！如果你認為史上最偉大球員（GOAT）是喬丹不是老詹（LeBron James）也行，喬丹確實無與倫比，老詹同樣與世無雙，其他人靠邊站。Caitlin Clark加入WNBA，為WNBA帶來史無前例超級關注力和商業價值，聯盟商品銷售上漲至少五倍，球衣銷售漲了10倍以上，電視轉播收視和社群關注力簡直像搭火箭，一飛沖天。喬丹1984年進NBA，不只為NBA帶來嶄新視野和市場商機，更重要的是NBA全球化腳步，喬丹宛如籃球之神影響力從美國擴大到全世界，NBA大多數球隊轉虧為盈，聯盟重新創造營銷模式，喬丹打法、風格不只令全美癡狂，喬丹更成為NBA行銷全球看板人物。沒人料得到，Caitlin Clark的人氣、影響力不只改變美國女子籃球產業，超凡爆發力竟然可以超越喬丹。：一如Stephen Curry，Caitlin Clark用三分球改變WNBA和女子籃球戰術風格。Caitlin Clark射程比Stephen Curry更遠，擋拆之後冷箭出手，更多攻防轉換從三分線外突破到禁區，創造更多出手空間，Caitlin Clark的打法和控球能力已經成為WNBA和狂熱最重要招牌。看Caitlin Clark打球和投三分，欣賞她突破傳球助攻美技和經常神來一筆，那種魅力和驅動力已經不亞於Stephen Curry。Caitlin Clark把女籃擋拆戰術演繹到極致，除了控球傳球視野基本功，穩定三分出手能力和命中率都是Caitlin Clark完美詮釋擋拆戰術登頂之作。現代女籃已經走到全攻全守，沒有攻防罩門階段，控球、傳球、投籃、速度、身材對抗必須面面俱到，Caitlin Clark 183公分打控球，必須對抗190公分以上鋒線，承擔更多身體對抗和壓迫，同時還要能為隊友創造空間，展現比賽主導性和統治力。：一如老詹和Luka Doncic，控球得分組織傳球防守一把抓，CaitlinClark在場上無所不能，已經超越球路定位，女子籃球也已經走到不分位置，場上五名球員都能打後衛、前鋒、中鋒每個位置，在速度基礎上打出全能籃球+團隊。Caitlin Clark正在創造女籃新世代和不同打球方式，她的影響力和為WNBA帶來無限商機正在改變美國女籃。