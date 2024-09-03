李亦伸專欄／想不到吧！Caitlin Clark超越喬丹　WNBA史上第一人

有誰能超越籃球之神喬丹（Michael Jordan）！如果你認為史上最偉大球員（GOAT）是喬丹不是老詹（LeBron James）也行，喬丹確實無與倫比，老詹同樣與世無雙，其他人靠邊站。2024年有一個女籃球員已經超越喬丹，她叫Caitlin Clark，WNBA2024年選秀狀元，印第安納狂熱隊後衛。ESPN最新數據統計，狂熱隊今年球季觀眾人數超過17000人，衝上WNBA12隊第一，兩年前狂熱隊場均觀眾人數不到5000人。
還有一分非官方場外數據參考：
Caitlin Clark加入WNBA，為WNBA帶來史無前例超級關注力和商業價值，聯盟商品銷售上漲至少五倍，球衣銷售漲了10倍以上，電視轉播收視和社群關注力簡直像搭火箭，一飛沖天。
除了Caitlin Clark，芝加哥天空隊另一名超人氣新人190公分中前鋒Angel Reese也是推動WNBA和美國女子籃球市場全面翻身關鍵球星。
喬丹1984年進NBA，不只為NBA帶來嶄新視野和市場商機，更重要的是NBA全球化腳步，喬丹宛如籃球之神影響力從美國擴大到全世界，NBA大多數球隊轉虧為盈，聯盟重新創造營銷模式，喬丹打法、風格不只令全美癡狂，喬丹更成為NBA行銷全球看板人物。
沒人料得到，Caitlin Clark的人氣、影響力不只改變美國女子籃球產業，超凡爆發力竟然可以超越喬丹。
Caitlin Clark個人魅力和打球風格有幾個特色：
1、三分球：一如Stephen Curry，Caitlin Clark用三分球改變WNBA和女子籃球
戰術風格。Caitlin Clark射程比Stephen Curry更遠，擋拆之後冷箭出手，更多攻防轉換從三分線外突破到禁區，創造更多出手空間，Caitlin Clark的打法和控球能力已經成為WNBA和狂熱最重要招牌。
看Caitlin Clark打球和投三分，欣賞她突破傳球助攻美技和經常神來一筆，那種魅力和驅動力已經不亞於Stephen Curry。
2、經典擋拆：Caitlin Clark把女籃擋拆戰術演繹到極致，除了控球傳球視野基本功，穩定三分出手能力和命中率都是Caitlin Clark完美詮釋擋拆戰術登頂之作。
現代女籃已經走到全攻全守，沒有攻防罩門階段，控球、傳球、投籃、速度、身材對抗必須面面俱到，Caitlin Clark 183公分打控球，必須對抗190公分以上鋒線，承擔更多身體對抗和壓迫，同時還要能為隊友創造空間，展現比賽主導性和統治力。
3、全能典範：一如老詹和Luka Doncic，控球得分組織傳球防守一把抓，Caitlin
Clark在場上無所不能，已經超越球路定位，女子籃球也已經走到不分位置，場上五名球員都能打後衛、前鋒、中鋒每個位置，在速度基礎上打出全能籃球+團隊。
WNBA比賽精采度和內容速度節奏已經創造自己風格，狂熱主場場均觀眾人數超過17000人直逼NBA場均18000人。
Caitlin Clark正在創造女籃新世代和不同打球方式，她的影響力和為WNBA帶來無限商機正在改變美國女籃。
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Caitlin Clark加入WNBA，為WNBA帶來史無前例超級關注力和商業價值，聯盟商品銷售上漲至少五倍，球衣銷售漲了10倍以上，電視轉播收視和社群關注力簡直像搭火箭，一飛沖天。
除了Caitlin Clark，芝加哥天空隊另一名超人氣新人190公分中前鋒Angel Reese也是推動WNBA和美國女子籃球市場全面翻身關鍵球星。
喬丹1984年進NBA，不只為NBA帶來嶄新視野和市場商機，更重要的是NBA全球化腳步，喬丹宛如籃球之神影響力從美國擴大到全世界，NBA大多數球隊轉虧為盈，聯盟重新創造營銷模式，喬丹打法、風格不只令全美癡狂，喬丹更成為NBA行銷全球看板人物。
沒人料得到，Caitlin Clark的人氣、影響力不只改變美國女子籃球產業，超凡爆發力竟然可以超越喬丹。
Caitlin Clark個人魅力和打球風格有幾個特色：
1、三分球：一如Stephen Curry，Caitlin Clark用三分球改變WNBA和女子籃球
戰術風格。Caitlin Clark射程比Stephen Curry更遠，擋拆之後冷箭出手，更多攻防轉換從三分線外突破到禁區，創造更多出手空間，Caitlin Clark的打法和控球能力已經成為WNBA和狂熱最重要招牌。
看Caitlin Clark打球和投三分，欣賞她突破傳球助攻美技和經常神來一筆，那種魅力和驅動力已經不亞於Stephen Curry。
2、經典擋拆：Caitlin Clark把女籃擋拆戰術演繹到極致，除了控球傳球視野基本功，穩定三分出手能力和命中率都是Caitlin Clark完美詮釋擋拆戰術登頂之作。
現代女籃已經走到全攻全守，沒有攻防罩門階段，控球、傳球、投籃、速度、身材對抗必須面面俱到，Caitlin Clark 183公分打控球，必須對抗190公分以上鋒線，承擔更多身體對抗和壓迫，同時還要能為隊友創造空間，展現比賽主導性和統治力。
3、全能典範：一如老詹和Luka Doncic，控球得分組織傳球防守一把抓，Caitlin
Clark在場上無所不能，已經超越球路定位，女子籃球也已經走到不分位置，場上五名球員都能打後衛、前鋒、中鋒每個位置，在速度基礎上打出全能籃球+團隊。
WNBA比賽精采度和內容速度節奏已經創造自己風格，狂熱主場場均觀眾人數超過17000人直逼NBA場均18000人。
Caitlin Clark正在創造女籃新世代和不同打球方式，她的影響力和為WNBA帶來無限商機正在改變美國女籃。