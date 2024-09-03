轉戰道奇後將首度重返天使主場！大谷很謙虛：我能貢獻更多就好了

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MLB美國職棒洛杉磯道奇當家日籍球星大谷翔平，今（3）日在與亞利桑那響尾蛇隊的比賽上，不但敲出雙安好表現，還跑出3次盜壘成功，追平個人生涯單場最多盜壘成功次數，而道奇此戰結束後，下個系列賽將前往同城球隊天使球場踢館，這裡也是大谷翔平大聯盟生涯的起點。大谷翔平今日單場敲出2支安打，並跑出3次盜壘成功，在他的好表現帶領之下，道奇終場就以11：6擊敗響尾蛇，系列賽取得3勝1敗優勢，也拉開雙方之間的勝差至6場，目前道奇位居國聯西區龍頭寶座，與排名分區第2的教士隊也有5場勝差。至於道奇隊的下場賽事，則將在明日前往天使主場踢館，雙方將進行2連戰交手，這也是大谷翔平自從轉戰道奇後，首度重返天使主場打球。道奇與天使本賽季過去有過1次交手，只是當時比賽是在道奇主場進行，那時2場比賽大谷都有開轟表現，他當時也表示，「如今大谷翔平將重返天使球場，他今日賽後受訪時表示，「我對此很期待，因為我在那裡待了很長一段時間。而大谷也被問到過去效力天使時，由於球隊表現連年不理想，導致始終沒能在夢寐以求的季後賽舞台上出賽，他對此則相當謙虛，「我自己在天使時，有表現好的球季，但也有受傷、無法投球的球季。