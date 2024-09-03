立法院新會期登場！藍綠白3黨團優先法案曝　民眾黨將推廢考、監

立法院第11屆第2會期2日開始報到，外界關注各黨團本會期目標以及開議日期。藍、綠、白三黨團在本會期的優先法案為何，《NOWnews》帶您一次看。
針對下會期預算會期審查，林思銘強調，國民黨秉持為人民看緊荷包，嚴格審預算，過去績效不佳預算，黨團會嚴審減列、凍結。
吳思瑤也指出，新的預算會期有四大預算案，包括114年中央政府總預算、113年追加預算、113年國營事業及前瞻基礎建設第五期，還有未來要行使的NCC、考試院、司法院的人事同意權，民進黨團正與行政部門間正在密集對話中。
吳思瑤也說，民進黨團秉持讓專業說話、理性監督的態度，新會期精神是「朝野合作、民生優先」，只要符合社會正當性的福國利民法案，民進黨團都願意與白、藍合作。至於在野黨在上會期推動的爭議性法案，包括選罷法、財政收支劃分法、吹哨者保護法、憲法訴訟法、國家安全戰略法、涉及年改的警察人員人事條例、核子反應器設施管制法等，民進黨盼與在野黨理性對話，爭取共識減少爭議，在本會期通過福國利民的法案。
立委張啓楷也說，監察院明年編列10億9千萬餘元，而新會期將雙管齊下，除修憲廢監院，也要將監察院不必要預算全砍，除了監院基本人事費及財產申報費。
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- 國民黨
針對下會期預算會期審查，林思銘強調，國民黨秉持為人民看緊荷包，嚴格審預算，過去績效不佳預算，黨團會嚴審減列、凍結。
- 民進黨
吳思瑤也指出，新的預算會期有四大預算案，包括114年中央政府總預算、113年追加預算、113年國營事業及前瞻基礎建設第五期，還有未來要行使的NCC、考試院、司法院的人事同意權，民進黨團正與行政部門間正在密集對話中。
吳思瑤也說，民進黨團秉持讓專業說話、理性監督的態度，新會期精神是「朝野合作、民生優先」，只要符合社會正當性的福國利民法案，民進黨團都願意與白、藍合作。至於在野黨在上會期推動的爭議性法案，包括選罷法、財政收支劃分法、吹哨者保護法、憲法訴訟法、國家安全戰略法、涉及年改的警察人員人事條例、核子反應器設施管制法等，民進黨盼與在野黨理性對話，爭取共識減少爭議，在本會期通過福國利民的法案。
- 民眾黨
立委張啓楷也說，監察院明年編列10億9千萬餘元，而新會期將雙管齊下，除修憲廢監院，也要將監察院不必要預算全砍，除了監院基本人事費及財產申報費。