立法院新會期登場！藍綠白3黨團優先法案曝　民眾黨將推廢考、監

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國民黨

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立法院第11屆第2會期2日開始報到，外界關注各黨團本會期目標以及開議日期。藍、綠、白三黨團在本會期的優先法案為何，《NOWnews》帶您一次看。國民黨立法院黨團書記長林思銘表示，國民黨團的優先法案包括財政收支劃分法、老人福利法、就業服務法、消防法、學生輔導法、吹哨者保護法，新會期會優先推動這幾個法案。針對下會期預算會期審查，林思銘強調，國民黨秉持為人民看緊荷包，嚴格審預算，過去績效不佳預算，黨團會嚴審減列、凍結。民進黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團優先法案包括學生輔導法、消防法、體育暨運動發展部相關的組織法，以及都更條例、社會救助法等。吳思瑤也指出，新的預算會期有四大預算案，包括114年中央政府總預算、113年追加預算、113年國營事業及前瞻基礎建設第五期，還有未來要行使的NCC、考試院、司法院的人事同意權，民進黨團正與行政部門間正在密集對話中。吳思瑤也說，民進黨團秉持讓專業說話、理性監督的態度，新會期精神是「朝野合作、民生優先」，只要符合社會正當性的福國利民法案，民進黨團都願意與白、藍合作。至於在野黨在上會期推動的爭議性法案，包括選罷法、財政收支劃分法、吹哨者保護法、憲法訴訟法、國家安全戰略法、涉及年改的警察人員人事條例、核子反應器設施管制法等，民進黨盼與在野黨理性對話，爭取共識減少爭議，在本會期通過福國利民的法案。民眾黨團總召黃國昌宣布，民眾黨團將提出修憲案廢除考試院、監察院，其他優先法案，包括強化刑事偵查程序人權保障的刑事訴訟法、刑法增訂妨害司法公正罪與棄保潛逃罪、公益揭弊者保護法草案、推動修憲廢考監、新聞媒體與數位平台強制議價法、衛星廣播電視法、不在籍投票法、長照保險法等。立委張啓楷也說，監察院明年編列10億9千萬餘元，而新會期將雙管齊下，除修憲廢監院，也要將監察院不必要預算全砍，除了監院基本人事費及財產申報費。