Hani婚禮確定延期！未婚夫陷醫療糾紛　醫死人裝沒事遭痛批冷血

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▲Hani未婚夫梁在雄就職的診所日前爆出醫療糾紛，遭指控疑似對患者處理不當導致身亡。（圖／SBS YouTube）

▲南韓女團EXID成員Hani先前驚喜公開結婚消息，沒想到未婚夫梁在雄卻爆出捲入醫療糾紛命案。今梁在雄透過經紀公司發表聲明，證實2人婚禮將延期。（圖／Hani IG）

▲Hani（左）日前在社群上曝光親筆信，證實自己即將甜嫁大10歲的型男醫師梁在雄（右）。（圖／Hani IG ）

韓國女團EXID成員Hani先前公開喜訊，宣布今年9月將與交往4年的醫師梁在雄步入禮堂，不過日前梁在雄卻遭指控所屬醫院「醫死人還裝沒事」，網路上謾罵聲不斷。事件爆發後多次傳出Hani與梁在雄婚禮將延期，不過消息未受證實，今（3）日梁在雄終於對外發聲，表示婚禮確定延期。梁在雄為韓國知名的精神科醫生，然而日前所屬醫院卻爆出醫療糾紛，消息指出1名30歲女病患因對減肥藥成癮而上診所就醫，住院治療後卻腹痛不已，期間她在房裡多次敲門求救大喊，卻被院方「置之不理」，護理師僅進門餵藥未做積極處理，甚至拿繩子將患者的四肢綑綁起來，最後導致女病患暴斃身亡。然而事件爆發後，梁在雄對此不聞不問，甚至在女病患死後4天，於節目上開心宣布結婚喜訊。此外，病患家屬更痛批梁在雄清楚知道家屬的聯絡方式，卻從未主動道歉，甚至避不見面，只能透過律師進行協商，直到事件被媒體曝光後，梁在雄才開始有所行動，冷血行為慘遭外界炎上。許多人認為2人在當時宣布結婚是不尊重逝者和家屬的行為，Hani和梁在雄的IG貼文留言處滿是大眾罵聲。事後有消息傳出Hani與梁在雄婚有意將婚禮延期，不過Hani所屬經紀公司「SUBLIME」並未明確否認，僅回應：「難以確認。」今（3）日梁在雄的經紀公司「MYSTIC STORY」終於發布聲明，證實2人的婚禮將延期舉行。