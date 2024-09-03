雙十國慶主視覺設計理念曝！慶籌會：邀限量500名民眾現場觀禮

國慶籌備委員會今（3）日召開記者會，公布113年雙十國慶主視覺，主視覺設計為雙十形狀和梅花組合，強調團結和共榮的理念，著以紅、藍2色，象徵不同聲音與意見在愛國精神的引導下，共同為台灣的未來努力。慶籌會秘書長吳堂安表示，今年國慶大會將邀請限量500名民眾現場觀禮，5日起至12日開放線上報名，預計於20日中午於國慶官網公開獲選民眾。
吳堂安說明，國慶官網於9月5日上午10時至12日24時開放報名，歡迎年滿18歲且持有我國身分證的國民參加報名，系統將以電腦抽籤方式抽出500位幸運民眾，並於9月20日12時起，同時以電子郵件及手機簡訊通知，獲選民眾須於9月22日17時前，至信內所附連結點選「確認參加」並送出，才算完成手續。
此外，國慶主視覺已搶先在「中華民國讚國慶」臉書曝光，吳堂安指出，今年的國慶主題為「中華民國 生日快樂」，主視覺設計為雙十形狀和梅花組合，強調團結和共榮的理念，著以紅、藍2色，象徵不同聲音與意見在愛國精神的引導下，共同為台灣的未來努力。
呉堂安也說，特別在線條裡融合文化傳承的梅花與現代感圖形，凸顯在尊重歷史與傳統的基礎上，不斷創新與發展，追求更美好的未來。結合主題語句「A Beautiful Taiwan Today, A Better Taiwan Tomorrow 」，傳遞出對台灣土地的讚美與對夫來的希望。
吳堂安也提到，今年主視覺是由一群年輕設計師所共同創作，他們選擇以匿名方式支持國慶活動，不僅展現出無私奉獻與團結合作的精神，更深刻體現出對國家深厚情感，及對台灣未來的美好與祝福。
吳堂安最後也提醒，10月10日國慶大會活動當日，獲邀參加慶典活動的來賓，務必攜帶國民身分證及佩戴「觀禮證」方可入場，並請遵守相關注意事項，國慶最新活動資訊，請至國慶官網或中華民國讚國慶臉書查詢。
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此外，國慶主視覺已搶先在「中華民國讚國慶」臉書曝光，吳堂安指出，今年的國慶主題為「中華民國 生日快樂」，主視覺設計為雙十形狀和梅花組合，強調團結和共榮的理念，著以紅、藍2色，象徵不同聲音與意見在愛國精神的引導下，共同為台灣的未來努力。
呉堂安也說，特別在線條裡融合文化傳承的梅花與現代感圖形，凸顯在尊重歷史與傳統的基礎上，不斷創新與發展，追求更美好的未來。結合主題語句「A Beautiful Taiwan Today, A Better Taiwan Tomorrow 」，傳遞出對台灣土地的讚美與對夫來的希望。
吳堂安也提到，今年主視覺是由一群年輕設計師所共同創作，他們選擇以匿名方式支持國慶活動，不僅展現出無私奉獻與團結合作的精神，更深刻體現出對國家深厚情感，及對台灣未來的美好與祝福。
吳堂安最後也提醒，10月10日國慶大會活動當日，獲邀參加慶典活動的來賓，務必攜帶國民身分證及佩戴「觀禮證」方可入場，並請遵守相關注意事項，國慶最新活動資訊，請至國慶官網或中華民國讚國慶臉書查詢。