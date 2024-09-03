SEVENTEEN珉奎PO和妹妹童年照　粉絲大笑：與淨漢兄妹風格差很多

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▲珉奎（左二）和淨漢（右一）小時候和妹妹的合照，雖然畫風不同，但都相當可愛。（圖／WEVERSE）

▲珉奎分享小時候和妹妹的照片，氣氛相當溫馨。（圖／珉奎IG、WEVERSE）

▲淨漢曾自爆小時候和妹妹的相處趣事。（圖／淨漢IG）

南韓男團SEVENTEEN成員珉奎日前在WEVERSE上分享了一張自己小時候和妹妹的合照，從小就濃眉大眼，被大讚基因太驚人。不過有粉絲將這張照片和另一名成員淨漢與其妹妹的合照做對比，笑說兩對兄妹的氛圍怎麼好像差很多？在珉奎分享的照片中，他的小手扶在妹妹的頭上，妹妹的表情一臉祥和，透露出一絲溫馨感，而另一位成員淨漢和妹妹的合照中，淨漢非常認真地拿著筆在寫字，即便一旁的妹妹頂著一張哭哭臉，淨漢依舊非常淡定毫不受影響，兩張照片有著明顯的溫度差。SEVENTEEN的粉絲們都知道珉奎和妹妹的感情很好，珉奎有一次在節目上打電話給妹妹，要妹妹如果想傳達心意時可以多多聯絡自己，還曾說過：「成員弟弟不一定要我來守護，但我的親妹妹就只有我一個哥哥」。而淨漢雖然也很疼愛妹妹，不過從小就和妹妹有許多有趣的小故事，像是淨漢被逼著去很嚴格的補習班補習，他竟想著不能只有自己遭殃，於是說服媽媽讓妹妹也一起去，然而之後自己卻因為做錯事被補習班退學，只留妹妹一個人繼續上課受苦，直到現在淨漢的妹妹也還常常把這件事掛嘴邊！雖然兩對兄妹相處模式大不同，但也不約而同曾說過「自己被拍到沒關係，但希望妹妹不要被拍到」，對於家人們都相當保護。