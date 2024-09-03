黃國昌昔轟林姿妙「不知道」　網友朝聖刷留言：在酸柯文哲？

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台北地檢署偵辦京華城案，台北地方法院2日凌晨裁定前台北市長柯文哲無保請回，理由是對該案「不知情」。對此，有網友挖出，民眾黨立委黃國昌2022年10月31日發文，他當時批評宜蘭縣長林姿妙出庭答辯時說「我不知道」、「不關我事」等語，引起網友紛紛「朝聖」。柯文哲身陷京華城案爭議，雖然獲得無保請回，但北檢最快今日將提抗告。柯文哲則批評，檢方正在研讀資料、要編故事，民進黨政府是新黨國體制，而他也重申當時不知情容積率840%。對此，有網友找出黃國昌在2022年批評林姿妙答辯時稱「我不知道」的說法，黃當時並提出林被其他被告打臉的例子。不過，在柯文哲案後，相關貼文引起網友朝聖，有網友直呼，「柯文哲：我不知道」、「林姿妙不行，但柯文哲可以」、「在酸主席耶，小草可以接受嗎？」「感覺你在臭誰」。