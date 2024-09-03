柯文哲昨晚出門　吳怡萱哽咽曝行蹤：九旬柯爸動手術著急探視

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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，昨獲無保請回，經休息後晚間突然走出家門，並告訴媒體是要「工作、工作」。不過，民眾黨發言人吳怡萱今（3）日哽咽透露，其實九十多歲的柯爸爸柯承發，在柯文哲被檢廉搜索偵訊時，正在台大醫院動手術，柯文哲因心繫父親，重獲自由後稍事休整就趕往探視，並接柯媽媽來台北就近照顧。民眾黨發言人吳怡萱指出，上周五柯爸爸住院，柯文哲當天早上原訂行程是要去台大醫院簽署手術同意書，沒想到一早就被檢廉搜查帶回。因此柯文哲昨天返家稍事休息後，晚間趕往探視父親。針對京華城案，柯文哲稱自己不知道容積率840%，引發譁然。吳怡萱則強調，這是外界刻意誤解柯文哲的意思。大家都知道都委會是獨立審查單位，審議過程也是由委員進行，市長不會參加。柯文哲的意思是，因為市長無權干涉都委會審議，「他不知道的事審查過程到底發生什麼事」。至於柯文哲請假黨主席，近日重獲自由後會不會維持原訂行程、操持黨務？吳怡萱則表示，柯文哲原定本周要會晤外國訪團以及月底訪美，這些都希望持續進行。至於黨務部分，柯文哲則沒有涉入。有關黨內傳出要找代理主席一事，吳怡萱則強調，現在講代理主席還太早，應變小組籌組就是希望全黨都能陪柯文哲度過這段難關。需不需要代理主席，後續還是要交由黨中評會或中央委員會處理。