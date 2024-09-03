權值股欲振乏力！台股收跌142點　題材加持！設備、工具機股走強

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美國股市昨（2）日適逢勞動節休市一日。而台北股市今（3）日再度虎頭蛇尾，開盤上漲5.01點、以22240.11點開出，隨後最高一度來到22303.5點、上漲68.4點，不過在美股盤前期指走弱的拖累下，再加上權值股不敵賣壓，台股盤中跳水翻黑，尾盤賣壓擴大，終場收在最低點22092.21點，下跌142.89點或0.64%，日K連2黑，回測月線，成交量為2897.13億元，創下1月31日以來、超過7個月以來新低量。大盤開高走低，中小型股也同步虎頭蛇尾，櫃買指數也同步收在最低點270.86點，下跌1.7點或0.62%，日K連2黑，失守5日線，成交量為1124.19億元。今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、中信金、長榮航、鴻海、均豪；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、台光電、均豪、奇鋐。今日電子成交比重跟昨日比起來稍為提高一點，來到63.7%。權值股則是跌多漲少，台積電以平盤價948元開出，最高一度來到952元、上漲4元，不過盤中賣壓湧現，跳水翻黑，終場收在相對低點940元，下跌8元或0.84%，拖累大盤指數就有64點；不過鴻海卻逆勢走高，今日全天都在盤上震盪，最高一度來到187元，終場上漲2元或1.09%，收在185元，貢獻大盤指數就有9點；聯發科也同步走低，終場下跌5元或0.41%，收在1220元，壓抑大盤指數就有2點。今日跟著大盤一同走弱的還有節能概念股，泓德能源-創、世紀鋼下跌逾5%，科風、碩禾下跌逾4%，立碁、茂迪、森崴能源、嘉晶、上緯投控、大亞、雲豹能源下跌逾2%。營建股也同步走低，海悅下跌逾6%，鼎固-KY下跌逾4%，皇昌、坤悅、宏盛、基泰、中工、欣陸下跌逾3%，聯上發、華建、遠雄、隆大、京城、大將、達麗、皇翔上漲逾2%。SEMICON Taiwan 2024即將在明日開展，國際半導體協會SEMI今日宣佈成立「SEMI矽光子產業聯盟」，倡議人台積電副總徐國晉指出，台灣已有矽光子發展的技術基礎，期許再將優勢擴及到矽光子領域，並推動規格協議，加速台灣在矽光子產業的發展，預期隨著研發能量放大，台灣將成為重要的發展基地。因此激勵矽光子概念股走高，此外，半導體展即將開跑，也激勵相關族群走高，穎漢、聖暉亮燈漲停，朋億、盟立上漲逾5%，萬潤上漲逾3%，翔名、蔚華科上漲逾2%。此外，工具機概念股也應聲走高，高鋒、百德、喬福、大銀微系統亮燈漲停，建德工業上漲逾5%，巨庭上漲逾4%。此外，蘋果發布會即將展開，也正式宣告iPhone 16開賣倒數，蘋果概念股今日也有表現，及成、IET-KY亮燈漲停，錦明、台光電上漲逾6%，環宇-KY、金像電上漲逾5%。熱度也擴散到PCB概念股，久威直奔漲停價44.2元，楠梓電也上漲逾4%。