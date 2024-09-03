國賓改建案　高市府重申：採全國一致標準檢核危老重建

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▲高市府工務局今(3)日重申，國賓改建案依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」規定的建物危老重建評估，程序及標準全國一致。（圖／高市府工務局提供）

有關外界關切高雄國賓危老重建計劃案，高市府工務局今(3)日重申，該案依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」規定的建物危老重建評估，程序及標準全國一致，都是由申請人委託經內政部認可委託機構，進行危老建築耐震初評，再經由公會審查，完成查核。高市府工務局受理該危老重建申請，依照全國一致之查核標準及程序，給予奬勵容積，並無特例。高雄國賓飯店危老案容積率達1142％，引發其左右兩側夢萊茵、凱悅等大樓住戶之間，彼此發生景觀衝突而引起爭議。兩側住戶向市府及民代陳情，國賓改建後將對其造成景觀遮蔽，但這兩側大樓的容積換算更高達2050.7%及1702%，比國賓改建申請的1142%還高。高雄國賓案的爭點在於河岸景觀之衝突。台北京華城案爭議在於容積給予是否合法，兩個案件截然不同。工務局表示，高雄國賓依危老條例改建，容積係由其商五840%，加上36%危老重建容積獎勵。其獎勵沒有達到危老改建獎勵40%上限。像台北國賓也是依據一樣的危老條例，經過一樣的審查程序，獲得容積獎勵多給40%，比起高雄國賓還高。工務局指出，事實上六都建物容積率超過1000%者，比比皆是，尤其台北市、高雄市城市發展較早，有許多民國82年實施容積管制前申請之各項建案，譬如台北市新光摩天大樓、台北101金融中心大樓、圓山帝寶，容積獎勵等皆近200%。另高雄市遠雄THE ONE案，在前市長吳敦義任內發放建照、韓國瑜市長任內發放使照，其容積率亦達1000%以上。有關高雄國賓兩側景觀衝突之陳情人，委請民代欲索取台北市結構技師公會此案申請危老重建評估報告，工務局表示，考量該案涉及人民安全等公益事項，市府擬依政府資訊公開法，提供陳情單位索閱。後續市府亦會透過都市設計審議、交通影響及環境影響評估等審查程序，嚴格把關改建計畫，維護市民權益。