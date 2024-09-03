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Stephen Curry幫手+1？金州勇士邀射手Bertans試訓　爭取正式合約

記者陳品翔/綜合報導

▲根據美媒報導，勇士今日傳出邀請拉脫維亞籍射手Davis Bertans參與試訓，這名生涯三分命中率逼近4成的球員，若表現符合預期，有望成為灣區大軍新賽季的新成員之一。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據美媒報導，勇士今日傳出邀請拉脫維亞籍射手Davis Bertans參與試訓，這名生涯三分命中率逼近4成的球員，若表現符合預期，有望成為灣區大軍新賽季的新成員之一。（圖／美聯社／達志影像）
NBA美國職籃金州勇士休賽季未能成功留下明星射手「K湯」Klay Thompson，但他們在自由市場上並非如同湖人一樣沒有動作，還是找來了Buddy Hield、李凱爾等人，期望能夠補上球隊的火力空缺。而根據美媒報導，勇士如今再邀請拉脫維亞籍射手Davis Bertans參與試訓，這名生涯三分命中率逼近4成的球員，若表現符合預期，他也有望成為灣區大軍新賽季的新成員之一。

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Bertans將參與勇士試訓　爭取獲正式合約機會

根據美國記者Marc Stein稍早發布的最新消息，自由球員Davis Bertans今日已被金州勇士隊邀請參與試訓，並希望能藉此獲得參加開季訓練營的機會。Bertans在七月初被夏洛特黃蜂裁掉後，成為自由球員，他上個賽季的薪水為1600萬美元（約新台幣5.1億元），但其中僅有525萬美元為保障薪水。

場均三分命中率逼4成　Bertans仍有一定火侯

Davis Bertans現年31歲，是來自拉脫維亞的球員，生涯在NBA賽場上是自馬刺隊發跡，隨後並輾轉至巫師、獨行俠、雷霆、黃蜂等隊。Bertans的外線火力相當不錯，他以39.6%的生涯三分命中率著稱，此前雖然傳出76人隊有意簽下他，但當時Bertans並未接受，本次參與勇士隊試訓，也讓他再度獲得重返NBA賽場的機會。

上個賽季Davis Bertans原先效力於雷霆隊，隨後在「星海哥」Gordon Hayward的交易案中被送至黃蜂，最終共替黃蜂隊出戰28場例行賽，場均上場20.8分鐘，得到8.8分、1.8籃板。Bertans生涯至今則是出戰475場比賽，平均上場18.0分鐘，能夠繳出場均7.7分、2.4籃板、0.9助攻成績。


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