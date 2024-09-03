教育部「外交小尖兵」活動起跑　前5名隊伍參訪美國、加拿大

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▲ 教育部「外交小尖兵－英語種籽隊選拔活動」報名開跑，獲得全國決賽前5名的優勝隊伍，就可代表台灣參訪美國、加拿大。（圖／教育部提供）

為了培養學生批判思考能力、增進英語口語溝通技巧、參與公共事務接軌國際，教育部攜手外交部合辦今年「外交小尖兵－英語種籽隊選拔活動」，將在北、中、南3區的初賽選出8支優勝隊伍參與全國決賽，只要獲得決賽前5名隊伍，就能代表台灣前往美國、加拿大進行海外參訪。教育部說明，為了提高青少年認識永續發展目標（SDGs），今年賽事主題「實踐SDGs，台灣青年很可以（Ready to Lead: Taiwan’s Teens Realize the SDGs）」，先由北、中、南3區選出24所學校參與全國決賽，而且今年參訪隊伍名額已由3隊增至5隊，因此獲得前5名的優勝隊伍就能代表台灣，明年寒假期間參訪美國、加拿大，其他得獎隊伍也將獲頒獎金、獎狀等榮譽。此外，教育部指出，今年首度頒發指導教師獎金以茲鼓勵，決賽優勝隊伍指導教師獲得新台幣1萬元，佳作隊伍指導教師獲得5000元，而且學生隊伍當中優等隊伍獎金則由1萬元增至2萬元，佳作隊伍獎金也從5000元增至1萬元。教育部表示，歡迎就讀高中職、五專一年級至三年級的在學生，以及參與高級中等教育階段非學校型態實驗教育的學生，9月30日前報名「外交小尖兵－英語種籽隊選拔活動」，更多相關資訊可至外交小尖兵官方網站。