國慶主視覺神似韓國瑜選總統胸章「H」　慶籌會：大家想像力豐富

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▲慶籌會臉書稍早公布113年國慶主視覺。（圖／翻攝自中華民國讚國慶臉書 ）

國慶籌備委員會今（3）日召開記者會，公布113年雙十國慶主視覺，不過，卻被質疑國慶主視覺，和立法院長韓國瑜過去選總統時，夾克印有的「H」神似。對此，慶籌會秘書長吳堂安表示，沒有其他影射跟含義，「大家的想像力豐富」。國慶籌備委員會今天召開記者會，公布113年雙十國慶主視覺，吳堂安指出，今年的國慶主題為「中華民國生日快樂」，主視覺設計為雙十形狀和梅花組合，強調團結和共榮的理念，著以紅、藍2色，象徵不同聲音與意見在愛國精神的引導下，共同為台灣的未來努力。有媒體提問，這次國慶主視覺在去掉左右兩橫後，神似韓國瑜競選總統時胸章「H」？吳堂安先是笑說，「我覺得大家的想像力都非常豐富！」吳堂安解釋，大家如果仔細看，會發現其實是國旗跟雙十的元素，大家的想像力豐富，解讀也很厲害的，但這次主視覺的設計並沒有其他影射跟含義。吳堂安也提到，過去主視覺都是歷任立法院長選定，設計團隊這回也交出很多樣式，最後就是由韓國瑜圈選。