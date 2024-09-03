林襄凶猛上圍重出江湖！酸民嗆「乾乾比較對我味」遭暴怒球迷圍剿

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▲林襄一度暴瘦到39公斤，如今體態漸漸恢復正常。（圖／林襄臉書）

▲林襄直接截圖酸民留言，表示：「笑出來。」（圖／林襄threads）

▲林襄的體重先前一度跌破4字頭，讓許多粉絲都相當擔心，後來她努力增重，近期在球場上應援時，被眼尖的網友發現「好像沒那麼瘦了」，大受好評。（圖／林襄Threads）

啦啦隊女神林襄今年（2024）轉隊到味全龍當「小龍女」，不僅專注在應援上，也進軍演藝圈，蠟燭多頭燒，也因為壓力太大，導致體重直線往下掉，一度瘦到38公斤，讓粉絲十分擔心，她也努力吃飯，近來被發現身材似乎變得更有肉了，卻還是有酸民批評：「不喜歡了！還是之前乾乾的比較對我味。」立刻引發一面倒撻伐。林襄近來頻頻被發現身材有稍微豐腴一點，暴力的E罩杯上圍重出江湖，讓粉絲都十分欣慰，卻引來酸民抱怨：「又變胖了喔～不喜歡了！還是之前乾乾的比較對我味！講太瘦不健康的是一堆想瘦又瘦不下來的人在酸吧。」對此，林襄也直接截圖，寫下3個字：「笑出來。」由於帳號沒有打馬賽克，不少網友都湧入該帳號洗版怒轟。許多啦啦隊隊友們紛紛安慰林襄，要她別在意，還有粉絲留言狂讚她：「做人好難喔！幸好妳是仙女。」讓女神笑回：：「這句我喜歡。」不少網友都為她抱不平，「妳再忍一下，鬼門快關了」、「看來長一點肉是對的選擇！！不然還要被他喜歡欸」、「他不喜歡什麼可不可以一次說，會努力改成他不喜歡的樣子的。」事實上，先前有球迷轉發林襄應援的片段，只見她充滿活力的跳著舞，豐滿上圍隨著節奏抖動，畫面在社群平台上瘋傳，有網友忍不住驚呼：「好像沒那麼瘦了。」掀起超高討論度，當時大部分網友都表示，林襄有點肉會比較好看，「希望她可以回到樂天時期的體態」、「之前真的太瘦了…終於有好一點了。」當時也釣出林襄本人回覆：「嘿嘿，我很認真吃。」