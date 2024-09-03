U18亞青／中華隊明戰泰國！投手車輪戰全員上陣　柯敬賢調整位置

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U18亞洲青棒錦標賽如火如荼進行中，原訂中華隊今（3）日晚間交手巴基斯坦，因對方人數不足退賽，故中華隊以7：0裁定勝出。中華隊明（4）日將在天母棒球場對戰泰國隊，針對投手的安排，總教練吳柏宏透露將採取投手車輪戰，讓投手提前適應投手丘，也盡可能安排所有野手出賽，達到適應比賽的目的。中華隊今日移師新生公園棒球場練習，主要針對打擊、守備練習，以維持比賽狀況。總教練吳柏宏提到，雖然巴基斯坦退賽導致賽程變動，但這不會影響球員們備戰狀態，球隊仍會在休兵日安排訓練。明天中華隊將迎戰分組賽最後一個對手泰國，儘管泰國實力較弱，但教頭吳柏宏強調，球員們必須拿出認真的態度，無論在投打守各方面都要發揮出練習的成果，「如果態度不正確，可能會打得比較辛苦，但只要拿出好的態度，正常發揮不會有太大問題。」針對投手調度問題，吳柏宏透露，明日比賽將採取投手車輪戰策略，每位投手預計只投一局，以幫助他們適應投手丘，而野手方面，教練也會安排大家輪流出賽，讓所有球員都能獲得上場機會。此外，中華隊旅外小將柯敬賢將在對戰泰國擔任指定打擊，吳柏宏說，「他的守備任務會留在對抗日本或韓國時，這些比賽對我們來說更加重要。」